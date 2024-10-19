Almanya Başbakanı Scholz, İsrail-Filistin Çatışması İçin Ateşkes Çağrısında Bulundu

Almanya Başbakanı Scholz'tan Çatışmaya Dair Açıklamalar

Almanya'nın Başbakanı Olaf Scholz, İsrail-Filistin çatışmasındaki tırmanışın azaltılması ve bir ateşkesin sağlanmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Scholz, bu önlemlerin çatışmanın daha da yayılmasını önlemek için gerekli olduğunu vurguladı.

Çözüm Önerisi: İki Devletli Süreç

Başbakan Scholz, çözüm olarak iki devletli bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini belirtti. Bu nedenle, uluslararası işbirliğinin artırılması ve barışın sağlanması için çabaların sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.