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Almanya Başbakanı Scholz, İsrail-Filistin Çatışması İçin Ateşkes Çağrısında Bulundu

Almanya Başbakanı Scholz, çatışmada ateşkesin şart olduğunu vurguladı ve iki devletli çözüm önerdi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 16:23
Almanya Başbakanı Scholz, İsrail-Filistin Çatışması İçin Ateşkes Çağrısında Bulundu

Almanya Başbakanı Scholz'tan Çatışmaya Dair Açıklamalar

Almanya'nın Başbakanı Olaf Scholz, İsrail-Filistin çatışmasındaki tırmanışın azaltılması ve bir ateşkesin sağlanmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Scholz, bu önlemlerin çatışmanın daha da yayılmasını önlemek için gerekli olduğunu vurguladı.

Çözüm Önerisi: İki Devletli Süreç

Başbakan Scholz, çözüm olarak iki devletli bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini belirtti. Bu nedenle, uluslararası işbirliğinin artırılması ve barışın sağlanması için çabaların sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

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