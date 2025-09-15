Almanya'da Akademisyenler İsrail Tartışmasında Otosansür Uyguluyor

Almanya'da akademik alanda İsrail tartışmaları otosansürü tetikliyor

Berlin Hür Üniversitesi tarafından yürütülen araştırma, Almanya'da İsrail ve Filistin konularında çalışan akademisyenler arasında belirgin bir otosansür artışı olduğunu ortaya koydu. Çalışma, akademik özgürlüklerin kısıtlandığına dair yaygın kaygıların bulunduğunu gösteriyor.

Araştırmanın kapsamı ve temel bulgular

Yaklaşık 2 bin akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen "7 Ekim'den sonra Alman Akademi Dünyası: Orta Doğu odaklı araştırmacılar arasında otosansür ve kısıtlamalar" başlıklı araştırmada, katılımcıların yaklaşık %85'i Almanya'da akademik özgürlüğe yönelik tehdidin arttığını belirtti. Bu endişe, özellikle genç akademisyenler arasında daha yoğun izlendi.

Araştırmaya göre akademisyenlerin %76'sı, İsrail ile ilgili konularda sık sık kendilerini özgürce ifade edemediklerini ve kamu ile medyada geri çekilmek zorunda kaldıklarını aktardı. Katılımcılar, otosansürü tetikleyen temel nedenler olarak yanlış anlaşılma, kamuoyunun düşmanlığı ve mesleki olumsuzluklara maruz kalma korkusunu gösterdi.

Alanlara ve yaş gruplarına göre etkiler

İslam çalışmaları ve sosyal bilimler alanlarında çalışan araştırmacılar, otosansür uygulama oranlarının daha yüksek olduğunu bildirdi. Katılımcıların yaklaşık yarısı tehdit, hakaret, antisemitizm suçlaması, medya saldırısı veya sosyal çevreden dışlanma gibi olumsuz deneyimler yaşadığını ifade etti.

Araştırmanın sonuç bölümünde, genç akademisyenler için koruma mekanizmaları, saldırılara karşı destek ve daha kapsayıcı bir tartışma kültürünün gerekliliğine dikkat çekildi. Ayrıca çoğunluk, ifade özgürlüğünün ve protesto haklarının korunmasını üniversitelerin temel görevleri arasında görüyor.

Filistin yanlısı gösteri ve etkinliklere getirilen kısıtlamalar

Araştırma metninde, Alman yetkililerin 7 Ekim 2023'ten bu yana çok sayıda protestoyu yasakladığı, üniversite panellerini ve kültürel etkinlikleri iptal ettiği ve bazı uluslararası isimlerin Filistin ile ilgili etkinliklerde konuşmasını engellediği belirtildi. Almanya genelinde birçok akademik etkinlik ve kültürel sergi, Filistin'i destekleyen içerik barındırma endişesiyle iptal edildi veya değiştirildi.

Filistin ile dayanışma içinde olduklarını söyleyen akademisyen ve sanatçıların etkinlikleri engellenirken, yetkililer bu tür kısıtlamaları genellikle etkinliklerde antisemitik ifadeler kullanılması endişesine dayandırıyor. Öte yandan araştırmada, bazı görüşlerin bu endişeleri İsrail hükümetinin politikalarına yönelik meşru eleştirileri bastırmak için kullandığı ve eleştirileri antisemitizmle eşitlemekle suçlandığı da vurgulandı.

Sonuç olarak, çalışma Almanya'da Orta Doğu odaklı araştırma yürüten akademisyenler arasında artan bir oto-sansür eğilimi ve bunun yarattığı kırılganlığa dikkat çekiyor; genç araştırmacılar için destek mekanizmaları ve daha açık, kapsayıcı bir tartışma ortamının önemine işaret ediyor.