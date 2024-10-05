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Almanya'da Filistin ve Gazze Önünde Protestolar Yükseliyor

Berlin'de düzenlenen protestolar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve polis şiddetini hedef aldı.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 23:36
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 23:44
Almanya'da Filistin ve Gazze Önünde Protestolar Yükseliyor

Almanya'da Yükselen Sesler: Gazze ve Filistin İçin Protestolar

Berlin’de, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılar ve Alman polisinin göstericilere yönelik uyguladığı şiddeti protesto etmek amacıyla bir araya gelen binlerce kişi, ;

Binlerce Kişi Eylemde Buluştu

Filistin derneklerinin düzenlediği etkinlikte, katılımcılar Berlin Emniyet Teşkilatı önünde toplandı. Buradan Friedrich Caddesi'ne kadar yürüyerek, çeşitli sloganlar attılar. "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Filistin’e özgürlük", "Terörist İsrail" ve "Soykırımı durdurun" gibi ifadelerle seslerini yükselttiler.

Pankartlarla Mesaj Verdiler

Gösteri boyunca, üzerinde farklı mesajların yer aldığı dövizler taşındı. Katılımcılar, "İsrail’in kanlı soykırımını durdurun. Ateşkes şimdi" ve "Filistin özgür kalacak" gibi pankartlar holdiler. Bu eylemlerin, son bir yıldır devam eden Filistin destek gösterilerine polisin keyfi müdahale ettiğine dikkat çekmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Yürüyüşü Provokasyona Karşı Önlem Aldı

Gösteri sırasında, yürüyüş güzergahında bulunan İsrail yanlısı bir grubun provoke etmeye çalışması üzerine polis, iki grup arasında engel oluşturmak için araçlar yerleştirdi.

Polis Müdahalesi ve Gözaltılar

Eylemin sonunda, polisin müdahalesiyle 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Göstericiler, bu tür baskılara boyun eğmeyeceklerini ve protestoların devam edeceğini vurguladı.

Basın mensuplarına yönelik eleştirilerde bulunan eylemciler, Alman medyasının konuyla ilgili gerçekleri yansıtmadığını savundu.

Almanya’nın İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım ve Filistin gösterilerinde Alman polisinin...

Almanya’nın İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım ve Filistin gösterilerinde Alman polisinin eylemcilere yönelik şiddeti protesto edildi.

Almanya’nın İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım ve Filistin gösterilerinde Alman polisinin...

Almanya’nın İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım ve Filistin gösterilerinde Alman polisinin eylemcilere yönelik şiddeti protesto edildi.

Almanya’nın İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım ve Filistin gösterilerinde Alman polisinin...

Almanya’nın İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım ve Filistin gösterilerinde Alman polisinin eylemcilere yönelik şiddeti protesto edildi.

Almanya’nın İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım ve Filistin gösterilerinde Alman polisinin...

Almanya’nın İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım ve Filistin gösterilerinde Alman polisinin eylemcilere yönelik şiddeti protesto edildi.

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