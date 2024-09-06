Almanya'dan Ukrayna'ya Ek Askeri Destek: PzH 2000 Obüsleri

Almanya'nın Ukrayna'ya Askeri Desteği

Almanya, Ukrayna'ya iki yıl içinde toplam 12 adet PzH 2000 tipi obüs sağlayacağını duyurdu. Savunma Bakanı Boris Pistorius, söz konusu obüslerin 6'sının bu yıl, geri kalan 6'sının ise gelecek yıl teslim edileceği bilgisini verdi. Obüslerin toplam maliyetinin 150 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Ukrayna'nın İhtiyaçları ve Almanya'nın Taahhütleri

Pistorius, Ukrayna'nın askeri ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, Danimarka ve Hollanda ile birlikte 77 Leopard 1A5 tipi tankı da en kısa sürede Ukrayna'ya göndermeyi planladıklarını ifade etti.

Toplantıda Öne Çıkan Mesajlar

Bu gelişmeler, ABD’nin Almanya’daki Ramstein Üssü'nde gerçekleşen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı sırasında kaydedildi. Toplantıya katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, açılış konuşmasında daha fazla silah ihtiyacını dile getirerek, uluslararası destek çağrısında bulundu.