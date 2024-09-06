Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Almanya'dan Ukrayna'ya Ek Askeri Destek: PzH 2000 Obüsleri

Almanya, Ukrayna'ya 12 PzH 2000 obüsü teslim edecek. İlk 6 obüs bu yıl, diğer 6'sı ise gelecek yıl ulaştırılacak.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 14:24
Almanya'dan Ukrayna'ya Ek Askeri Destek: PzH 2000 Obüsleri

Almanya'nın Ukrayna'ya Askeri Desteği

Almanya, Ukrayna'ya iki yıl içinde toplam 12 adet PzH 2000 tipi obüs sağlayacağını duyurdu. Savunma Bakanı Boris Pistorius, söz konusu obüslerin 6'sının bu yıl, geri kalan 6'sının ise gelecek yıl teslim edileceği bilgisini verdi. Obüslerin toplam maliyetinin 150 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Ukrayna'nın İhtiyaçları ve Almanya'nın Taahhütleri

Pistorius, Ukrayna'nın askeri ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, Danimarka ve Hollanda ile birlikte 77 Leopard 1A5 tipi tankı da en kısa sürede Ukrayna'ya göndermeyi planladıklarını ifade etti.

Toplantıda Öne Çıkan Mesajlar

Bu gelişmeler, ABD’nin Almanya’daki Ramstein Üssü'nde gerçekleşen Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı sırasında kaydedildi. Toplantıya katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, açılış konuşmasında daha fazla silah ihtiyacını dile getirerek, uluslararası destek çağrısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Memur Alımı Yapıyor: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar