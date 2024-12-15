Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Esed Destekçilerine Uyarı: 'Almanya'ya Gelmeyin'

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'tan Sert Mesaj

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye'de çöken Esed rejiminin savaş suçları ve insan hakları ihlallerine karışan destekçilerine yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Baerbock, bu kişilerin Almanya'ya geçmeleri durumunda tutuklanıp yargılanacaklarını belirtti.

Haftalık Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, Alman makamlarının Esed rejimi ajanlarının Almanya'ya sığınmasına izin vermeyeceğini vurguladı. Baerbock, "Eğer Esed'in işkencecilerinden herhangi biri şu anda Almanya'ya kaçmayı düşünüyorsa, sadece açıkça söyleyebilirim. Rejimin tüm uşaklarından işledikleri korkunç suçlar için yasaların tüm gücüyle hesap soracağız." ifadelerini kullandı.

Uluslararası İşbirliği Önemli

Baerbock, uluslararası güvenlik makamları ve istihbarat servislerinin, bu konuda mümkün olduğunca yakın bir şekilde işbirliği yapmasının gerekliliğine de dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise Almanya'nın daha sıkı sınır kontrolleri yaptığını belirterek, "Son derece tetikteyiz. Eğer Esed'in terör rejiminin uşakları Almanya'ya kaçmaya çalışırlarsa, bilmeliler ki işledikleri suçları Almanya kadar sert bir şekilde takip eden başka bir ülke yok. Bu, onları denemeye cesaret etmekten caydırmalıdır." şeklinde konuştu.