Almanya'nın İsrail'e Silah Satışında Artış

Almanya'nın Silah Satışında Yeni Gelişmeler

Son haftalarda Almanya, İsrail'e askeri malzeme satışını hızlandırdı. Alman Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, bu yıl 13 Ekim itibarıyla İsrail’e toplamda 45,74 milyon avro değerinde silah satışına onay verildi.

Aylık Silah Satış Raporları

Hükümetin daha önceki kararları doğrultusunda, 21 Ağustos tarihinde İsrail'e 14 milyon 460 bin avro değerinde askeri malzeme satışı onaylanmıştı. Bu dönemde, son 8 haftada yapılan satışlar toplamda 31 milyon avro'ya ulaştı.

Bakanlık Açıklamaları

Bakanlık, İsrail'e yönelik silah ihracatında herhangi bir yasak bulunmadığını vurguladı. Bild gazetesinin haberine göre, Almanya'nın satacağı silahların "soykırım için kullanılmayacağına" dair yazılı güvence aldığı öne sürüldü.

Başbakan'ın İfadeleri

Başbakan Olaf Scholz, meclis konuşmasında; "İsrail’e silah sağladık ve sağlamaya devam edeceğiz." şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu güvence, İsrail tarafından sağlandığı belirtiliyor.