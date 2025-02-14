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Almanya Savunma Bakanı Pistorius'tan ABD Başkan Yardımcısı Vance'a Tepki

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın Münih'teki konuşmasını 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 20:53
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 20:53
Almanya Savunma Bakanı Pistorius'tan ABD Başkan Yardımcısı Vance'a Tepki

Almanya Savunma Bakanı Pistorius'tan Sert Tepki

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın 61. Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmasına yanıt vererek, bu ifadelerin "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Konferansta yaptığı konuşmada Vance, Avrupa'daki "demokrasi açığı"na dikkat çekerek, hükümetleri "göç konusunda seçmenlerin endişelerini görmezden gelmek" ve "sansürler" nedeniyle eleştirmişti.

Demokrasiye Yönelik Tehditler

Pistorius, Vance'ın Avrupa'daki durumu bazı otoriter rejimlerle karşılaştırmasını "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, "Bu benim içerisinde yaşadığım Avrupa ve demokrasi değil" ifadelerini kullandı.

Vance'ın konuşmasında Almanya'daki Almanya için Alternatif Parti (AfD) ile ilgili tartışmalara atıfta bulunarak "Güvenlik duvarlarına yer yok" dediğini hatırlatan Pistorius, demokrasinin "aşırılık yanlılarına karşı kendini savunabilmelidir" vurgusunu yaptı.

Ukrayna ve Barış Müzakereleri

Pistorius, Ukrayna'nın Rusya ile barış müzakerelerinde aktif bir rol oynaması gerektiğini ifade etti. "Ukrayna'nın güçlü bir pozisyonda müzakere etmesi gerekiyor" diyen Pistorius, Almanya'nın bu konuda Ukrayna'ya yardım etmeye devam edeceğini belirtti.

Transatlantik ittifakının Ukrayna'da olası bir barış için görüşmeler başlamadan hiçbir şeyi masadan kaldırmaması gerektiğini savunan Pistorius, Ukrayna'nın NATO'ya katılımının da müzakerelerin bir parçası olması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, daha önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD yönetimini Ukrayna'nın NATO bağları ve toprakları konusundaki yaklaşımı nedeniyle sert bir dille eleştirdi ve Donald Trump yönetiminin taviz vermesinin "hata" olduğunu dile getirdi.

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