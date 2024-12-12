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Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Türkiye Suriye'de Artık Daha Önemli Bir Aktör

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Türkiye’nin Suriye’deki rolünün arttığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 16:39
Almanya Savunma Bakanı Pistorius: Türkiye Suriye'de Artık Daha Önemli Bir Aktör

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Türkiye'nin Suriye'deki Rolünü Değerlendirdi

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Baas rejiminin çökmesiyle birlikte Türkiye’nin Suriye’deki öneminin arttığını açıkladı. Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Pistorius, bu değişimin bölgedeki dinamikleri nasıl etkilediğine dikkat çekti.

DEAŞ ile Mücadelede Süreklilik Vurgusu

Pistorius, DEAŞ ile mücadelede Irak’a destek verdiklerini hatırlatarak, Irak ve IKBY’ye bu konudaki desteklerinin devam edeceğini belirtti. Suriye'deki gelişmelere dair yaptığı açıklamada ise, "İran ve Rusya'nın Suriye'den çekilmesinin ardından, NATO üyesi olan Türkiye artık bölgede çok daha önemli bir aktör haline geldi" ifadelerini kullandı.

IKBY ile İlişkiler Ele Alındı

IKBY Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Barzani ve Pistorius'un Suriye’deki son gelişmeler, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon misyonu ve Irak’taki genel durum ile Almanya’nın Irak ve IKBY ile ilişkilerini tartıştıkları belirtildi. Barzani, Almanya’ya, Irak ve IKBY’ye sağlayacağı destek için teşekkür ederken, Pistorius ülkesinin bu bölgelere yönelik yardımlarına olan bağlılığını şu şekilde ifade etti: "Alman güçlerinin IKBY’deki rolünden memnuniyet duyuyorum ve bu rolü sürdürmeye devam edeceğiz."

Askeri Destek Uzatıldı

Almanya, DEAŞ ile mücadele çerçevesinde Irak'ta görev yapan askerlerinin görev süresini 31 Ocak 2026'ya kadar uzatma kararı almıştı. Söz konusu karara göre, Almanya'nın Irak'taki asker sayısı en fazla 500 ile sınırlı tutulmuştur.

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