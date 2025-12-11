Erzincan'da JAK ve AFAD 10 Keçiyi Kayalıklardan Kurtardı

Operasyon detayları

Erzincan'ın Merkez ilçesine bağlı Çağlayan Beldesi Kalecik köyü kırsalında, E.S. adlı vatandaşın otlattığı 10 adet küçükbaş hayvan sarp kayalıklara çıkarak mahsur kaldı. Durumu fark eden E.S., 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla yardım talep etti.

İhbar üzerine bölgeye Erzincan İl Jandarma Komutanlığına bağlı 1 Asayiş Timi, 1 Jandarma Arama ve Kurtarma Timi (JAK) ile AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen koordineli çalışarak, ileri dağcılık teknikleriyle kayalıklara ulaştı.

Yapılan titiz müdahale sonucu mahsur kalan keçiler canlı olarak kurtarıldı ve sahibine teslim edildi. Kurtarma çalışmalarındaki hızlı ve özverili müdahaleden dolayı E.S. ekiplere teşekkür etti.

KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN KEÇİLER JAK TİMİ TARAFINDAN KURTARILDI