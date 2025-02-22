Almanya Seçimleri: Ekonomik Gelecek İçin Kritik Dönüm Noktası

Almanya'da Seçim Zamanı: Ekonominin Geleceği Tehlikede

Almanya'da pazar günü yapılacak federal seçimler, ülkenin ekonomik refahı ve savunma alanındaki riskler göz önünde bulundurulduğunda çok kritik bir dönemeçte gerçekleşecek. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, Avrupa Birliği'nin (AB) gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yaklaşık dörtte birini oluşturarak kıtadaki ekonomik büyüme, ticaret ve yatırım fırsatlarını şekillendirmekte.

Yapısal Sorunlarla Karşı Karşıya

Almanya'nın ekonomi modeli, 25 yıl sonra yeniden “Avrupa'nın hasta adamı” tartışmalarını tetiklemekte. Seçimlerde, göç ve iltica politikaları ele alınırken, seçmenlerin en büyük kaygısının ekonomik refah olduğu dikkat çekiyor.

Rusya-Ukrayna savaşı da bu bağlamda bir diğer endişe kaynağı. Geçen yıl iki yıl ardı ardına küçülmeye giden Almanya, 2025'e zayıf büyüme beklentileriyle adım atmaya hazırlanıyor. Ülkenin sanayileşmiş ülkeler arasında en zayıf performansı sergilemesi bekleniyor. Özellikle sanayi şirketleri, artan enerji maliyetleri ve ihracata bağımlı ekonomide dış talepteki düşüşle mücadele ediyor.

Enerji Maliyetleri ve Rekabet

Almanya, geleneksel olarak enerji yoğun bir ekonomi olduğu için yüksek enerji maliyetleriyle karşı karşıya. 2022'de Rusya-Ukrayna savaşı sonrası enerji fiyatları artarken, ülke enerji seçeneklerini azaltacak şekilde nükleer santrallerini kapatma sürecine girdi. Seçim sonrası yeni hükümetin, yenilenebilir enerji altyapısına yatırım yaparak sanayinin rekabet avantajını yeniden kazanması gerekiyor.

Geleneksel Ekonomi Modeli Sorgulanıyor

Bir zamanlar başarılı olan “Ucuz enerji ve ara malı ithal et” modeli artık verimlilik sunmuyor. Küreselleşme ve ucuz enerji girdileri ile bir zamanlar işleyen bu sistem, mevcut yapısal sorunlar ve jeopolitik risklerle karşı karşıya. Bu da, yeni koalisyon hükümetinin piyasa odaklı reformlar yapmasını ve kamu maliyesindeki borç frenini gözden geçirmesini zorunlu kılıyor.

Trump ve Ticaret İlişkileri Üzerindeki Etkiler

ABD'nin eski başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri tehditleri, Almanya'nın ticaret fazlasını daha da risk altına soktu. Tedarik zincirleri ve ticaret savaşları arasındaki dengeyi sağlamak, Almanya için kritik bir mesele haline geldi. Trump’ın politikalarının, Alman sanayisinin geleceğine nasıl etki edeceği ise dikkatle izleniyor.

Sonuç ve Gelecek Beklentileri

Almanya'nın geleceği, seçimlerden sonra yepyeni bir reform sürecine girebilir. Ekonomistler, doğru adımlar atıldığı takdirde “Avrupa’nın hasta adamı” unvanının sona erebileceğini ancak bu sürecin zor olacağını belirtiyor.

Seçim yapısının, ülkenin üst düzey liderlerini belirlemesi ve ekonomik adımların atılmasıyla birlikte Almanya'nın dalgalı ekonomik sularında ne gibi değişiklikler olacağını herkes merakla bekliyor.