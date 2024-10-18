Alparslan Kuytul'un Yargılanmasına Devam Edildi

Yargılama Süreci Devam Ediyor

Eski bir vakıf yöneticisi olarak bilinen Alparslan Kuytul ile birlikte 13 sanık, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın alıkonulması ve bir doktoru tehdit iddialarıyla ilgili dava sürecine devam edildi.

Duruşma Detayları

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar ve avukatları katıldı. Yargılanan sanıkların arasında A.A, E.T, E.E, U.B, diğerleriyle birlikte H.A, V.T, Ş.S, E.A ve Y.T de yeralıyordu.

Tanık İfadeleri

Duruşmada görülen tanıklar arasında bulunan U.A, olay günü balkonundan duyduğu bağrışmanın ardından Koray Sarısaçlı'yı zorla taşınırken gördüğünü ifade etti. Tanığın çektiği video, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Olayda maskeli kişilerin yer aldığı aktarıldı.

Diğer tanık M.G, Kuytul'un kendisini vakıf binasına çağırdığını ve alıkoyma olayına dair bilgi sahibi olmadığını belirtti. M.G, burada çektiği videoların Kuytul tarafından istenildiği ve bu yapıya karşı herhangi bir eleştirinin kabul edilmediği vurgusunu yaptı.

Sanıkların Savunmaları

Tutuksuz sanık H.A, adam kaçırma suçlamasını reddederek, otomobilin plakasıyla ilgili iddiaları kabul etmediğini ortaya koydu. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Savcının Görüşü ve Mahkeme Kararı

Verilen beyanların ardından savcı, sanıkların mevcut durumlarının devam etmesini ve eksik hususların giderilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin sürmesine ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.