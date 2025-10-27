Altın Portakal'da 'Bağlar, Kökler ve Tutkular' gösterildi

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan Bağlar, Kökler ve Tutkular filminin gösterimi yapıldı.

Festivalde gösterim ve söyleşi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimleri, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor. Gösterim, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini Sunay Terzioğlunun yaptığı, başrollerinde Ezgi Yaren Karademir, Ushan Çakır, Baran Can Eraslan, Hasibe Eren, Şilan Düzdaban ve Nizam Namidar'ın yer aldığı filmin gösterimi sonrası bir söyleşi düzenlendi. Söyleşiye ayrıca Özgün Çoban da katıldı.

Yönetmenin anlattıkları

Terzioğlu söyleşide, '1992'de ailesiyle Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç ettiğini' anlattı. Türkiye'ye geldiklerinde '9 yaşında' olduğunu belirten yönetmen, '5 yıl burada kaçak yaşadık. O yüzden de bildiğim konular, bildiğim mekanlar. Karakterlere yakınım. O nedenle karakterlerime doğru rehberlik ettiğime inanıyorum. Filmin içerik anlamında, yapım ve tasarımında en baştan itibaren bu gerçeklikten yana olduk.' dedi.

Filmin tek lensle çekildiğini aktaran Terzioğlu, 'Çünkü biz belli bir mesafeden bakmak istedik. Ne yargılamak ne de uzak kalmak istedik. O yüzden de tek lensle çekmeye karar verdik başından itibaren. Film boyunca bakan bir göz olarak görüyorsunuz. Gözün açılıp kapanması gibi. Buradan günümüzün fotoğrafını çekmeye çalıştık. İçerik olarak da başından itibaren gerçeklik duygusuna çok dikkat ettik. Gerçek mekanlarda çektik, gerçek kostümler bulmaya çalıştık. Hatta bit pazarlarını dolaştık, kostümler, gerçek aksesuarlar aradık. Umarım bu çabamız filme yansımıştır.' diye konuştu.

Film Konusu

Film, bot kazasından kurtulan üç kişinin hikâyesini anlatıyor. Suriyeli genç kadın Hazel, göç ettiği Türkiye'de kültürel değerler ile ailevi sorumluluklar arasında sıkışmış bir hayat sürüyor. Hamza, cezaevinden çıktıktan sonra geçmişiyle yüzleşirken kendine yeni bir kimlik ve yaşam kurmaya çalışıyor. Afgan göçmen Khaled ise sığındığı bir köyde çobanlık yaparak ayakta kalıyor, ancak muhtarın kızına duyduğu aşk köy geleneklerinin katı kurallarına takılıyor.

Festival programı film gösterimleri ve söyleşilerle sürüyor; izleyiciler farklı yapımları ve sektör profesyonellerini buluşturan etkinliklere katılmaya devam edecek.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "Bağlar, Kökler ve Tutkular" filminin gösterimi yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda, yönetmenliğini Sunay Terzioğlu'nun (sol 4)yaptığı, başrolde Ezgi Yaren Karademir ( sol 3), Ushan Çakır (sağ 5I, Baran Can Eraslan (sağ 4), Özgün Çoban (sol 2), Hasibe Eren, Şilan Düzdaban ve Nizam Namidar'ın yer aldığı filmin gösterimi sonrası söyleşisi gerçekleştirildi.