Altun: Sorun asgari ücretin artması değil alım gücünün yok olması — GSS zammına tepki

Başkan Altun: "Sorun, asgari ücretin artması değil, alım gücünün yok olmasıdır"

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, yaptığı basın açıklamasında asgari ücret tartışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Altun, 2026 yılı asgari ücret görüşmelerinin başladığı bu süreçte, milyonlarca çalışanı ilgilendiren konunun yalnızca rakam meselesi olmadığını belirtti.

"Sorun, asgari ücretin artması değil, alım gücünün yok olmasıdır" diyen Altun, 2025 yılı için net 22.104 TL olarak belirlenen asgari ücretin yıl sonunda alım gücünü yitirdiğini, açlık sınırının dahi altına düştüğünü ifade etti. 2026 için konuşulan 27 bin veya 28 bin tartışmalarının bu bağlamda yetersiz kaldığını söyledi.

Saadet Partisi'nin üç çözüm önerisi

Altun, Saadet Partisi olarak sadece eleştiriyle yetinmeyip çözüm önerileri sunduklarını belirterek üç temel teklif açıkladı:

1. Asgari ücrette sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması: Asgari ücret artışının işveren üzerindeki yükünü hafifletmek için sigorta primlerinin tamamı veya bir kısmının devlet tarafından karşılanması gerektiğini vurguladı. Bu sayede çalışanın eline net ve kalıcı bir gelir geçebileceğini kaydetti.

2. Enflasyonla etkin mücadele ve "zamların zammının" önlenmesi: Asgari ücrete zam yapıldığı gün iğneden ipliğe gelen zamların, ücret artışını erittiğine dikkat çekti. Enflasyonun gerçek ve kalıcı şekilde düşürüleceği ekonomik program, etkin denetim mekanizmaları ve üretimin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

3. Kapsamlı sosyal politikalarla alım gücünün korunması: Temel gıda ürünlerinde fiyat istikrarı, kamu hizmetlerindeki fahiş artışların durdurulması ve ulaşım, eğitim, enerji, barınma alanlarında hedefli destek programlarının hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

GSS prim artışı eleştirisi ve düzenleme talebi

Altun, konuşmasında Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim artışına da sert eleştiriler yöneltti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla alınan kararnameyle GSS prim oranının yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkarıldığını, bunun sonucunda primin 780 TL'den 1.560 TL'ye yükseldiğini hatırlattı.

Bu artışın, herhangi bir geliri olmayan yüz binlerce vatandaş için ödenemez bir yük haline geldiğini söyleyen Altun, en çok etkilenen grupları işsiz yeni mezun gençler, sağlık sorunu veya işsizlik nedeniyle çalışamayanlar ve sosyal güvencesi olmayan dar gelirli aile bireyleri olarak sıraladı.

Altun, "Bu düzenleme sonucunda 780 TL olan GSS primi, 1.560 TL'ye yükselmiş; hiçbir geliri olmayan yüz binlerce vatandaşımız için adeta ödenemez bir yük haline gelmiştir" ifadelerini kullandı ve şu çağrıyı yineledi: "GSS uygulaması yeniden düzenlenmelidir", "GSS primleri üzerinden gelir elde etmek sosyal devlet anlayışına aykırıdır" ve "Gençlerin otomatik borçlandırılmasına son verilmelidir".

Altun, GSS zammının geri alınmasını, gençlerin otomatik olarak borçlandırılmasının durdurulmasını ve GSS'nin gelir düzeyi düşük vatandaşları koruyan bir yapıya kavuşturulmasını talep etti. Saadet Partisi'nin emeği, adaleti ve alın terinin karşılığını savunmaya devam edeceğini belirtti ve 2026 asgari ücret görüşmelerinde çalışanların yaşam koşullarını iyileştirecek adımlar atılmasını umduğunu söyledi.

