Amasra Tünelinde 3 Ayı Görüntülendi: 1100 Metrelik Tüneli Koşarak Geçtiler

Amasra tünelinde 3 ayı görüntülendi

Bartın’ın Amasra ilçesi girişinde yer alan 1100 metrelik tünelde üç ayı görüntülendi. Ayılar, tünelin bir ucuna kadar koşarak gitti.

O anlar otomobil kamerasına yansıdı

Amasra'dan Bartın istikametine kendi aracıyla giden bir aile, gece saatlerinde tünel yakınlarında bir anne ayı ve 2 yavrusunu gördü. Aracın farlarını fark eden ayılar tünele doğru kaçmaya başladı. Aile, o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

Görüntülerde dikkat çeken detaylar

Aç kaldıkları için şehre indikleri düşünülen ayılar, 1100 metre uzunluktaki tüneli koşarak geçti. Görüntülerde, tünelin bir ucundan diğer ucuna kadar koşarken yorulan ayıların durup arkasındaki araca bakmaları ve ardından yollarına devam etmeleri yer aldı.

Ayıların tepki vermesi nedeniyle araç ayılara fazla yaklaşamadı ve aile, tünel boyunca belli bir mesafede ayıların arkasından seyir etti. Kimi zaman eğlenceli anlar yaşatan ayılar, bazı anlarda da tedirginlik yarattı. (SD-

