Amasya'da Devrilen Hafif Ticari Araçta 2 Kişi Yaralandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen hafif ticari araçtaki iki kişi yaralandı.
Olay
Veysel Ç. idaresindeki 25 AES 708 plakalı hafif ticari araç, Merzifon-Samsun kara yolu Kayadüzü mevkisinde devrildi.
Müdahale ve tahliye
Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Veysel Ç. ile araçtaki Yeter Y. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.