DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.464.674,94 -0,93%

Amasya'da Devrilen Hafif Ticari Araçta 2 Kişi Yaralandı

Merzifon-Samsun yolu Kayadüzü'nde devrilen 25 AES 708 plakalı hafif ticari araçta sürücü Veysel Ç. ile Yeter Y. yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 14:29
Amasya'da Devrilen Hafif Ticari Araçta 2 Kişi Yaralandı

Amasya'da Devrilen Hafif Ticari Araçta 2 Kişi Yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen hafif ticari araçtaki iki kişi yaralandı.

Olay

Veysel Ç. idaresindeki 25 AES 708 plakalı hafif ticari araç, Merzifon-Samsun kara yolu Kayadüzü mevkisinde devrildi.

Müdahale ve tahliye

Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Veysel Ç. ile araçtaki Yeter Y. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor
2
BBP Genel Başkanı Destici, Yozgat'ta Murat Şahan'ın Cenazesine Katıldı
3
Erzurum'da Karasu Çayı'na düşen otomobil: 1 ölü, 1 yaralı, 1 kişi kayıp
4
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yılı: Sakarya ve Çevre İllerinde Coşkulu Kutlamalar
5
500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter
6
Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması
7
Küresel Sumud Filosu: Türkiye'den Aktivistler Yarın Tunus'a Hareket Ediyor

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta