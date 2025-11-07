Amasya'da Midibüs Yangını Muhtar ve Vatandaşların Müdahalesiyle Söndürüldü

Amasya'da seyir halindeki 05 AAZ 329 plakalı midibüste çıkan dumanlar, muhtar Mehmet İnan ve vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü; itfaiye inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 20:20
Amasya'da Midibüs Yangını Muhtar ve Vatandaşların Müdahalesiyle Söndürüldü

Amasya'da Midibüs Yangını Muhtar ve Vatandaşların Müdahalesiyle Söndürüldü

Olay

Amasya il merkezinden Ezinepazar köyüne giden yolcu midibüsünde seyir halindeyken dumanlar yükseldi. Midibüsü kullanan Remzi Tosun yönetimindeki, 05 AAZ 329 plakalı araçta o sırada 4 kişi bulunuyordu.

Müdahale

Midibüsten hızla inen Ezinepazar köyü muhtarı Mehmet İnan, ilk olarak aküyü sökerek olası elektrik kaynaklı riskleri azalttı. Çevrede toplanan vatandaşların desteğiyle yangın tüpleriyle yapılan müdahale sonucunda motor kısmındaki alevlerin büyümesi engellendi. Müdahalenin yapıldığı yer Keşlik köyü civarı olarak bildirildi.

Güvenlik ve İnceleme

Olay ihbarı üzerine il merkezinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Midibüs güvenli bir yere çekilirken, yangına ilişkin soruşturma ve teknik inceleme başlatıldı.

AMASYA’DA YOLDA SEYİR HALİNDEYKEN DUMANLARIN YÜKSELDİĞİ YOLCU MİDİBÜSÜNDEKİ YANGINI KÖY MUHTARI VE...

AMASYA’DA YOLDA SEYİR HALİNDEYKEN DUMANLARIN YÜKSELDİĞİ YOLCU MİDİBÜSÜNDEKİ YANGINI KÖY MUHTARI VE VATANDAŞLAR ÖNLEDİ.

EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, AMASYA İL MERKEZİNDEN EZİNEPAZAR KÖYÜNE DOĞRU SEYİR HALİNDE OLAN REMZİ...

İLGİLİ HABERLER

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kilis'te Kamyon, Tır ve Beton Mikseri Çarpıştı: Şans Eseri Yaralanma Yok
2
Zonguldak’ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 15 Gözaltı
3
22 Yaşındaki Mühendis Gülfem Ercan, İnme Sonrası Rehabilitasyonla İşine Döndü
4
Erdoğan: Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı vizyonu ileri taşıyacak
5
Kayseri polisinden sanal devriye: 468 sosyal medya hesabına erişim engeli
6
Diyarbakır Bağlar'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Tutuklama

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı