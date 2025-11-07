Amasya'da Midibüs Yangını Muhtar ve Vatandaşların Müdahalesiyle Söndürüldü

Olay

Amasya il merkezinden Ezinepazar köyüne giden yolcu midibüsünde seyir halindeyken dumanlar yükseldi. Midibüsü kullanan Remzi Tosun yönetimindeki, 05 AAZ 329 plakalı araçta o sırada 4 kişi bulunuyordu.

Müdahale

Midibüsten hızla inen Ezinepazar köyü muhtarı Mehmet İnan, ilk olarak aküyü sökerek olası elektrik kaynaklı riskleri azalttı. Çevrede toplanan vatandaşların desteğiyle yangın tüpleriyle yapılan müdahale sonucunda motor kısmındaki alevlerin büyümesi engellendi. Müdahalenin yapıldığı yer Keşlik köyü civarı olarak bildirildi.

Güvenlik ve İnceleme

Olay ihbarı üzerine il merkezinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Midibüs güvenli bir yere çekilirken, yangına ilişkin soruşturma ve teknik inceleme başlatıldı.

