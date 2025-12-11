Onikişubat Belediyesi'nden Kırsalda Hizmet Atağı

Yol ve altyapı çalışmalarıyla kırsalın yaşam kalitesi yükseliyor

Kahramanmaraş’ın Onikişubat Belediyesi, ilçenin tüm mahallelerinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. Başkan Hanifi Toptaş yönetimindeki belediye, yol ve altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Belediye, sorunları yerinde tespit ederek mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretmeyi ve ulaşıma elverişli yollar oluşturarak kırsal bölgelerde standartları yükseltmeyi hedefliyor. Kış mevsiminde yol güvenliğinin sağlanması açısından yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğü vurgulandı. Merkez ve kırsal mahallelerdeki hizmetlerin devam etmesi, vatandaşlar arasında memnuniyeti artırdı.

Belediyeden yapılan açıklamada: "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz geçtiğimiz hafta Tekir Mahallesi’nde büz boru atımı ve stabilize yol çalışması gerçekleştirirken, Döngel Mahallesi’nde hem kilit parke tadilatı hem de duvar taşı temini yapıldı. Yenidemir, Selimiye, Cüceli, Altınova, Avgasır ve Çevrepınar mahallelerinde stabilize çalışmalarına ağırlık veren ekipler, Kurtlar Mahallesi’nde hem stabilize yol düzenlemesi hem de yeni imar yolu açımı gerçekleştirdi. Ayrıca Fatmalı - Yeşilkent Mahallesi’nde yapılan yeni imar yolu çalışmasıyla ulaşım standardının yükseltilmesi amaçlandı. Gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte, özellikle kış ayları öncesinde ulaşımın güvenli, hızlı ve daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Kırsal bölgelerde yol altyapısının güçlenmesi, mahaller arası bağlantıların daha sağlıklı kurulmasına ve vatandaşların günlük yaşamının kolaylaşmasına önemli katkı sağlıyor" denildi.

Merkez ve kırsal mahallelerde yürütülen bu çalışmaların aralıksız devam etmesinin, vatandaşların memnuniyetini artırdığı ifade edildi.

ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ, İLÇENİN TÜM MAHALLELERİNDE YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR