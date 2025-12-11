Sincan'da Sokak Köpeklerini Toplayan Belediye Ekiplerine Hakaret
Ankara'nın Sincan ilçesinde ekiplerin çalışması engellenmeye çalışıldı
Ankara'nın Sincan ilçesinde, sokak köpekleri nedeniyle yaşanan saldırılar üzerine vatandaşların ihbarı sonucu belediye ekipleri başı boş köpekleri toplamak üzere bölgeye sevk edildi.
Sokak köpeklerini toplayan ekiplerin çalışmalarına bazı kişiler tepki gösterdi; ekiplerine yönelik hakaretler edilerek müdahaleyi engellemeye çalışıldı.
Belediye ekipleri ile başı boş köpeklerin toplanmasını engellemeye çalışanlar arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Olay sırasında yetkililer çalışmalarına devam etti.
Gelişmeler, Sincan'da sokak hayvanlarının toplanması ve kamu güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
