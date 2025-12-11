DOLAR
Sincan'da Sokak Köpeklerini Toplayan Belediye Ekiplerine Hakaret

Ankara Sincan'da köpek saldırıları sonrası ihbar üzerine harekete geçen belediye ekiplerine bazı kişiler hakaret ederek müdahaleyi engellemeye çalıştı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:46
Ankara'nın Sincan ilçesinde ekiplerin çalışması engellenmeye çalışıldı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, sokak köpekleri nedeniyle yaşanan saldırılar üzerine vatandaşların ihbarı sonucu belediye ekipleri başı boş köpekleri toplamak üzere bölgeye sevk edildi.

Sokak köpeklerini toplayan ekiplerin çalışmalarına bazı kişiler tepki gösterdi; ekiplerine yönelik hakaretler edilerek müdahaleyi engellemeye çalışıldı.

Belediye ekipleri ile başı boş köpeklerin toplanmasını engellemeye çalışanlar arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Olay sırasında yetkililer çalışmalarına devam etti.

Gelişmeler, Sincan'da sokak hayvanlarının toplanması ve kamu güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

