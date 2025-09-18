Amasya'da Tır Dorsesinde 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Amasya'da Taşova kavşağında durdurulan tırın dorsesinde Afganistan uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı; 1 şüpheli ve tır sürücüsü gözaltında.

Taşova kavşağında durdurulan tırda Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler bulundu

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Taşova kavşağında düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen bir tırı durdurdu.

Yapılan kontrolde tırın dorsesinde Afganistan uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişi ile tır sürücüsü gözaltına alındı.

