Kocaeli Üniversitesi'nde 'İğne ile Yakma' Termal Ablasyon Workshop'una Uluslararası İlgi

Kocaeli Üniversitesi, "iğne ile yakma" termal ablazona uluslararası hekimleri ağırladı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı tarafından düzenlenen Termal Ablasyon Workshopu, karaciğer, böbrek ve tiroit tümörlerinde ameliyatsız çözüm sunan "iğne ile yakma" (termal ablasyon) yöntemini yabancı hekimlere uygulamalı olarak tanıttı. Etkinlikte Irak, Suudi Arabistan, Kazakistan ve Çin’den doktorlar yer aldı.

Canlı vakalarla uygulamalı eğitim

Prof. Dr. Ercüment Çiftçi’nin de aralarında bulunduğu 5 öğretim üyesinin görev aldığı etkinlikte, Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsa Çam koordinasyonunda gerçekleştirilen uygulamalarda, işlemler canlı cerrahi eşliğinde gösterildi. Yaklaşık yarım saat süren operasyonlarda tümörün iğne deliğinden girilerek yakılması uygulamalı olarak katılımcılara aktarıldı ve yabancı hekimler yoğun ilgi gösterdi.

Girişimsel radyolojide deneyim ve hedefler

Doç. Dr. İsa Çam, görüntüleme yöntemleri eşliğinde yürütülen işlemleri "iğne deliğinden ameliyat" olarak tanımlayarak, beyin baloncuklarının kapatılmasından tıkanmış şah damarlarının açılmasına, ince iğneyle tümör yakılmasından kanayan damarların durdurulmasına kadar birçok uygulamayı anlattı. Çam, bölümün son iki yılda gerçekleştirdiği 500-600 vaka nedeniyle uluslararası taleple karşılaştıklarını belirtti ve etkinliğin olumlu geri dönüşler aldığını söyledi.

Hızlı taburculuk ve eğitim merkezi hedefi

Çam, girişimsel radyolojinin hızla geliştiğine dikkat çekerek işlemlerin büyük kısmının lokal anesteziyle yapıldığını ve bu nedenle çoğu hastayı aynı gün taburcu edebildiklerini vurguladı. Irak, Suudi Arabistan, Kazakistan ve Çin’den gelen hekimlere düzenli eğitim verdiklerini ifade eden Çam, Kocaeli Üniversitesi’nin girişimsel radyoloji alanında bir eğitim merkezi olmasını hedeflediklerini kaydetti.

