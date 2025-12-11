DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
49,94 -0,23%
ALTIN
5.770,59 0,42%
BITCOIN
3.840.306,96 2,44%

Kocaeli Üniversitesi'nde 'İğne ile Yakma' Termal Ablasyon Workshop'una Uluslararası İlgi

Kocaeli Üniversitesi'nde düzenlenen Termal Ablasyon Workshop'unda Irak, Suudi Arabistan, Kazakistan ve Çin'den gelen hekimlere karaciğer, böbrek ve tiroit tümörlerinde iğneyle yakma canlı gösterildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 10:07
Kocaeli Üniversitesi'nde 'İğne ile Yakma' Termal Ablasyon Workshop'una Uluslararası İlgi

Kocaeli Üniversitesi, "iğne ile yakma" termal ablazona uluslararası hekimleri ağırladı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı tarafından düzenlenen Termal Ablasyon Workshopu, karaciğer, böbrek ve tiroit tümörlerinde ameliyatsız çözüm sunan "iğne ile yakma" (termal ablasyon) yöntemini yabancı hekimlere uygulamalı olarak tanıttı. Etkinlikte Irak, Suudi Arabistan, Kazakistan ve Çin’den doktorlar yer aldı.

Canlı vakalarla uygulamalı eğitim

Prof. Dr. Ercüment Çiftçi’nin de aralarında bulunduğu 5 öğretim üyesinin görev aldığı etkinlikte, Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsa Çam koordinasyonunda gerçekleştirilen uygulamalarda, işlemler canlı cerrahi eşliğinde gösterildi. Yaklaşık yarım saat süren operasyonlarda tümörün iğne deliğinden girilerek yakılması uygulamalı olarak katılımcılara aktarıldı ve yabancı hekimler yoğun ilgi gösterdi.

Girişimsel radyolojide deneyim ve hedefler

Doç. Dr. İsa Çam, görüntüleme yöntemleri eşliğinde yürütülen işlemleri "iğne deliğinden ameliyat" olarak tanımlayarak, beyin baloncuklarının kapatılmasından tıkanmış şah damarlarının açılmasına, ince iğneyle tümör yakılmasından kanayan damarların durdurulmasına kadar birçok uygulamayı anlattı. Çam, bölümün son iki yılda gerçekleştirdiği 500-600 vaka nedeniyle uluslararası taleple karşılaştıklarını belirtti ve etkinliğin olumlu geri dönüşler aldığını söyledi.

Hızlı taburculuk ve eğitim merkezi hedefi

Çam, girişimsel radyolojinin hızla geliştiğine dikkat çekerek işlemlerin büyük kısmının lokal anesteziyle yapıldığını ve bu nedenle çoğu hastayı aynı gün taburcu edebildiklerini vurguladı. Irak, Suudi Arabistan, Kazakistan ve Çin’den gelen hekimlere düzenli eğitim verdiklerini ifade eden Çam, Kocaeli Üniversitesi’nin girişimsel radyoloji alanında bir eğitim merkezi olmasını hedeflediklerini kaydetti.

KARACİĞER, BÖBREK VE TİROİT TÜMÖRLERİNDE AMELİYATSIZ ÇÖZÜM SUNAN VE HASTALARIN AYNI GÜN TABURCU...

KARACİĞER, BÖBREK VE TİROİT TÜMÖRLERİNDE AMELİYATSIZ ÇÖZÜM SUNAN VE HASTALARIN AYNI GÜN TABURCU OLABİLDİĞİ "İĞNE İLE YAKMA" (TERMAL ABLASYON) TEDAVİSİ, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ'NDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI WORKSHOP İLE YABANCI HEKİMLERE TANITILDI.

KARACİĞER, BÖBREK VE TİROİT TÜMÖRLERİNDE AMELİYATSIZ ÇÖZÜM SUNAN VE HASTALARIN AYNI GÜN TABURCU...

İLGİLİ HABERLER

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?
2
Tunceli’de 10 Yıl Aradan Sonra Tiroid Ameliyatı Yapıldı
3
Eskişehir'de Özel Bireyler 'Engelsiz Yaşam' Etkinliğinde Dron Deneyimi
4
Antalya Kepez'de Daire Yangını: 3'ü Çocuk 4 Kişi Dumandan Etkilendi
5
Çocuklarda Gripte Erken Müdahale Hayati: Dr. Bihter Gürsel Al Uyardı
6
Eskişehir'de AFAD İRAP Toplantısı: Afet Risklerini Azaltma Çalışmaları Sürüyor
7
Turgutlu'da Trafik Kazası: Mesut Göbekli Hayatını Kaybetti

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027