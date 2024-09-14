DOLAR
33,89 0,16%
EURO
37,57 -0,02%
ALTIN
2.813,91 0,08%
BITCOIN
2.021.588,89 0,47%

Amasya'da Yeni Öğrenciler İçin Karşılama Töreni

Amasya'da üniversiteye yeni başlayan öğrenciler otogarda karşılandı ve yurtlarına güvenli bir şekilde ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 14:49
Amasya'da Yeni Öğrenciler İçin Karşılama Töreni

Amasya'ya Gelen Üniversite Öğrencileri Karşılandı

Amasya'da üniversite öğrenimi görecek öğrenciler, otogarda düzenlenen törenle karşılandı ve yurtlarına güvenli bir şekilde götürüldü.

Destek Hizmetleri ile Öğrencilere Yardım

Amasya Üniversitesi, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ve Amasya Müftülüğü iş birliğiyle, üniversiteye gelecek yeni öğrenciler için otogar alanında bir bilgilendirme stantı kuruldu.

Toplum Destekli Polislik ve Terörle Mücadele ekipleri, öğrencilere sahte burs ve terörle mücadele konularında bilgilendirici broşürler dağıttı. İlk defa kente gelen öğrencilerin yanı sıra ailelerine de bilgi verildi.

Rektör Turabi'den Teşekkür

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, yeni gelen öğrencileri sıcak bir şekilde karşıladı. Turabi, hizmetin sağlanmasında önemli bir rol oynayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür etti.

Turabi, "Geçen yıl başlattığımız bu uygulamayı bu sene daha profesyonel bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerin sosyal medyadan aldığı olumlu geri bildirimler bizi motive etti. Bu yıl 16 Eylül'e kadar öğrencilere karşılama hizmetimiz devam edecek," dedi.

Amasya'ya üniversite öğrenimi için gelen öğrenciler, otogarda karşılanarak yurtlarına...

Amasya'ya üniversite öğrenimi için gelen öğrenciler, otogarda karşılanarak yurtlarına yerleştiriliyor. Amasya Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü ile Amasya Müftülüğü tarafından üniversite öğrenimi için kente gelecek öğrencilere yardımcı olunması amacıyla otogarda stant oluşturuldu. Toplum Destekli Polislik ve Terörle Mücadele ekipleri öğrencilere broşür dağıtarak, sahte burs ve terör örgütlerine karşı bilgilendirme yaptı.

Amasya'ya üniversite öğrenimi için gelen öğrenciler, otogarda karşılanarak yurtlarına...

Amasya'ya üniversite öğrenimi için gelen öğrenciler, otogarda karşılanarak yurtlarına yerleştiriliyor. Amasya Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü ile Amasya Müftülüğü tarafından üniversite öğrenimi için kente gelecek öğrencilere yardımcı olunması amacıyla otogarda stant oluşturuldu. Toplum Destekli Polislik ve Terörle Mücadele ekipleri öğrencilere broşür dağıtarak, sahte burs ve terör örgütlerine karşı bilgilendirme yaptı.

Amasya'ya üniversite öğrenimi için gelen öğrenciler, otogarda karşılanarak yurtlarına...

Amasya'ya üniversite öğrenimi için gelen öğrenciler, otogarda karşılanarak yurtlarına yerleştiriliyor. Amasya Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü ile Amasya Müftülüğü tarafından üniversite öğrenimi için kente gelecek öğrencilere yardımcı olunması amacıyla otogarda stant oluşturuldu. Toplum Destekli Polislik ve Terörle Mücadele ekipleri öğrencilere broşür dağıtarak, sahte burs ve terör örgütlerine karşı bilgilendirme yaptı.

Amasya'ya üniversite öğrenimi için gelen öğrenciler, otogarda karşılanarak yurtlarına...

Amasya'ya üniversite öğrenimi için gelen öğrenciler, otogarda karşılanarak yurtlarına yerleştiriliyor. Amasya Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü ile Amasya Müftülüğü tarafından üniversite öğrenimi için kente gelecek öğrencilere yardımcı olunması amacıyla otogarda stant oluşturuldu. Toplum Destekli Polislik ve Terörle Mücadele ekipleri öğrencilere broşür dağıtarak, sahte burs ve terör örgütlerine karşı bilgilendirme yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: 10 Kişi Tutuklanmıştı! Narin'in Katili Savcıya Göre Bakın Kim
2
Narin Güran Cinayetinde Babadan Şok İddia! Katilin İsmini Verdi: "Kızımı 80 Bin TL İçin Öldürdüğünü Düşünüyorum"
3
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
4
Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması: 90'lı Yıllarda Bosna'daki Katliamlara Dikkat Çekti
6
Denizli'de Balayı Tatili Dönüşü Feci Kaza
7
Kütahya'da Kripto Para ile Para Aklama Operasyonu: 6 Tutuklama

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları