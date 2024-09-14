Amasya'da Yeni Öğrenciler İçin Karşılama Töreni

Amasya'ya Gelen Üniversite Öğrencileri Karşılandı

Amasya'da üniversite öğrenimi görecek öğrenciler, otogarda düzenlenen törenle karşılandı ve yurtlarına güvenli bir şekilde götürüldü.

Destek Hizmetleri ile Öğrencilere Yardım

Amasya Üniversitesi, Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ve Amasya Müftülüğü iş birliğiyle, üniversiteye gelecek yeni öğrenciler için otogar alanında bir bilgilendirme stantı kuruldu.

Toplum Destekli Polislik ve Terörle Mücadele ekipleri, öğrencilere sahte burs ve terörle mücadele konularında bilgilendirici broşürler dağıttı. İlk defa kente gelen öğrencilerin yanı sıra ailelerine de bilgi verildi.

Rektör Turabi'den Teşekkür

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, yeni gelen öğrencileri sıcak bir şekilde karşıladı. Turabi, hizmetin sağlanmasında önemli bir rol oynayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür etti.

Turabi, "Geçen yıl başlattığımız bu uygulamayı bu sene daha profesyonel bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerin sosyal medyadan aldığı olumlu geri bildirimler bizi motive etti. Bu yıl 16 Eylül'e kadar öğrencilere karşılama hizmetimiz devam edecek," dedi.

Amasya'ya üniversite öğrenimi için gelen öğrenciler, otogarda karşılanarak yurtlarına yerleştiriliyor. Amasya Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü ile Amasya Müftülüğü tarafından üniversite öğrenimi için kente gelecek öğrencilere yardımcı olunması amacıyla otogarda stant oluşturuldu. Toplum Destekli Polislik ve Terörle Mücadele ekipleri öğrencilere broşür dağıtarak, sahte burs ve terör örgütlerine karşı bilgilendirme yaptı.

Amasya'ya üniversite öğrenimi için gelen öğrenciler, otogarda karşılanarak yurtlarına yerleştiriliyor. Amasya Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü ile Amasya Müftülüğü tarafından üniversite öğrenimi için kente gelecek öğrencilere yardımcı olunması amacıyla otogarda stant oluşturuldu. Toplum Destekli Polislik ve Terörle Mücadele ekipleri öğrencilere broşür dağıtarak, sahte burs ve terör örgütlerine karşı bilgilendirme yaptı.

Amasya'ya üniversite öğrenimi için gelen öğrenciler, otogarda karşılanarak yurtlarına yerleştiriliyor. Amasya Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü ile Amasya Müftülüğü tarafından üniversite öğrenimi için kente gelecek öğrencilere yardımcı olunması amacıyla otogarda stant oluşturuldu. Toplum Destekli Polislik ve Terörle Mücadele ekipleri öğrencilere broşür dağıtarak, sahte burs ve terör örgütlerine karşı bilgilendirme yaptı.

Amasya'ya üniversite öğrenimi için gelen öğrenciler, otogarda karşılanarak yurtlarına yerleştiriliyor. Amasya Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü ile Amasya Müftülüğü tarafından üniversite öğrenimi için kente gelecek öğrencilere yardımcı olunması amacıyla otogarda stant oluşturuldu. Toplum Destekli Polislik ve Terörle Mücadele ekipleri öğrencilere broşür dağıtarak, sahte burs ve terör örgütlerine karşı bilgilendirme yaptı.