Amsterdam Fatih Camisi Müzeler Gecesi'nde 1000'den Fazla Ziyaretçi Ağırladı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Fatih Camisi, "Müzeler Gecesi" etkinliğinde 1000'den fazla Müslüman olmayan ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçilere İslam dini, cami ve sanatları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Program ve ziyaretçi deneyimi

Etkinlik hoparlörden okunan ezan ile başlayıp, din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahileriyle devam etti. Fatih Camisi din görevlisi Kemal Gözütok, AA muhabirine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Müzeler Gecesi vesilesiyle Müslüman olmayan birçok kişi camiye geliyor ve bunların çoğu için bu ilk defa bir mescit ziyareti. Ziyaretçilerimiz genellikle bizlere camideki minberi, mihrabı, çinileri ve saf çizgilerinin ne anlama geldiğini soruyor. Bunun yanında bizler İslam'ın temel inanç esaslarını ve şartlarını da anlatıyoruz, yatsı namazını kılıyoruz ve onlar da bunları izliyor. Aynı zamanda selalar, ilahiler, Kur’an-ı Kerim tilaveti duyuyorlar. Programın en güzel yanı ise bizlere ve bu gece özelinde bize destek vermeye gelen diğer imamlarımıza gelip doğrudan sorularını sorabiliyorlar."

Dernek ve ziyaretçi profili

Fatih Cami Derneği yönetiminden Yaşar Taş, etkinliğin bu yıl 9. kez düzenlendiğini ve buraya gelen çok sayıda Hollandalının İslam'a ve Müslümanlara karşı ön yargılarının kırıldığını anlattı. Bu yıl 1000'den fazla ziyaretçinin Fatih Camisi'ni görmeye geldiğini belirten Taş, "Özellikle Hollanda'daki eğitimli, genç ve belirli kültür düzeyinden insanlar buraya gelip İslam'ı tanıyor ve ister İngilizce ister Hollandaca imamlarımızdan bilgi alıyorlar." diye konuştu.

Geleneksel sanatlar ve ikram

Etkinlikte çoğu Hollandalı misafire çini, ebru, hat ve filografi gibi geleneksel İslam ve Türk sanatları tanıtıldı; stantlar ve atölye çalışmaları katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Binden fazla gayrimüslimin ziyaret ettiği camide ayrıca Türk mutfağından lezzetler de sunuldu.

Binanın tarihi

Fatih Camisi'nin binası 1920 yılında inşa edildi. Cemaatsiz kaldığı için 1970'lerde kapatılan yapı, 1971'de kilise cemiyeti tarafından bir iş adamına devredildi. Farklı amaçlarla kullanılan bina; halı deposu ve müzik aletleri dükkanı olarak hizmet verdikten sonra, 1980'de Amsterdam'a gelen Türk işçiler tarafından ibadethane ihtiyacını karşılamak üzere satın alındı. Daha sonra Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlanan bina, Fatih Camisi adıyla Hollanda'daki Müslümanlara hizmet vermeye devam ediyor.

