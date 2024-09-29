Anadolu Efes, 37. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı

Anadolu Efes Tarih Yazdı

Anadolu Efes, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kaldırarak önemli bir başarıya imza attı.

Maç Detayları

İstanbul'da gerçekleştirilen karşılaşma, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonu Fenerbahçe Beko ile lig ikincisi Anadolu Efes arasında oynandı. Taraflar, nehir kenarındaki Basketbol Gelişim Merkezi açılışında sahaya çıktı ve maçı 83-82'lik skorla lacivert-beyazlılar kazandı.

Kupa Töreni

Kupanın sunumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. 14. kez bu başarıya ulaşan Anadolu Efes, kupa töreninde büyük bir sevinç yaşadı. Takım kaptanı Shane Larkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kupayı alarak önemli bir anı ölümsüzleştirdi.

Kulüp başkanı Tuncay Özilhan, takım kaptanları Larkin ve Rodrigue Beaubois, kupayı kaldırmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çekildi. Takım, kupasını konfetiyle kutlayarak büyük bir coşku yaşadı.

Fenerbahçe’ye Teşekkür

Maçta başarılı olan Fenerbahçe Beko'ya ise ödül, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından kaptan Melih Mahmutoğlu’na verildi. Karşılaşmanın hakemlerine de FIBA Başkanı Sheikh Saud Ali Al Thani tarafından plaket takdim edildi.

En Değerli Oyuncu: Elijah Bryant

Müsabakanın en değerli oyuncusu olan Elijah Bryant, gösterdiği performansla dikkat çekti. 21 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle sahada etkili olan Bryant, 25 verimlilik puanıyla maçın yıldızı oldu. Ödülü, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu tarafından kendisine verildi.

Bu muhteşem zaferle Anadolu Efes, basketbol tarihinde bir kez daha adını yazdırmış oldu.