Anadolu Üniversitesi'nde 'Polonya Şimdi / Yeni Polonya Sineması 2' Açıldı

Anadolu Üniversitesi'nde 'Polonya Şimdi / Yeni Polonya Sineması 2' Açılış Töreni

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Polonya Şimdi / Yeni Polonya Sineması 2' etkinliğinin açılış töreni gerçekleştirildi. Organizasyon; İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF), Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Ankara Sinema Derneği ve Ankara Kült Kavaklıdere iş birliğiyle hayata geçirildi.

Açılış ve diplomatik ziyaret

Açılış öncesinde Polonya Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang ve Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Radoslaw Sadowski, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'i makamında ziyaret etti. Tören, yapılan açılış konuşmaları ile başladı; konuşmaların ardından Rektör Adıgüzel ve Büyükelçi Lang, törene katılan öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Program ve ilk gösterim

Etkinliğin ilk gününde Polonya sinemasından 'Chopın, Chopın' filmi izleyicilerle buluştu.

Rektör Adıgüzel: Uluslararası iş birliklerine büyük önem veriyoruz

Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel yaptığı konuşmada projenin önemine dikkat çekti. Adıgüzel, "Anadolu Üniversitesi olarak kültür ve sanat faaliyetlerini üniversite yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz" vurgusunu yaparak, Eskişehir Uluslararası Film Festivali’nin 20 yılı aşkın süredir şehre kazandırdığı vizyonun sinema kültürünü uluslararası etkileşime taşıdığını belirtti. Ayrıca Sinema Anadolu'nun yıl boyunca düzenlediği seçkiler, söyleşiler ve gösterimlerin kültür-sanat üretimindeki sorumluluğu güçlendirdiğini söyledi. Adıgüzel, etkinliğin iki ülke arasındaki kültürel bağları kuvvetlendireceğini ve genç izleyicilere yeni ilham alanları sunacağını ifade etti.

Büyükelçi Lang: Eskişehir hayal gücünün şehridir

Polonya Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang ise Polonya sinemasını Eskişehir’de sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Lang, geçen yılki seçkinin ardından bu yıl da çağdaş Polonya sinemasının çeşitliliğini ve duygusal derinliğini yansıtan yeni bir programla Türkiye’ye dönmekten mutluluk duyduklarını söyledi. "Eskişehir, sadece bir öğrenci kenti değil, aynı zamanda hayal gücünün şehridir" diyen Lang, şehirde sanat, sinema, tasarım ve yeni fikirlerin günlük hayatın parçası olduğunu, bu nedenle Eskişehir'in ilham veren filmler için ideal bir ortam olduğunu belirtti. Seçkide hem usta yönetmenlerin hem de genç sinemacıların eserlerinin yer aldığını kaydetti ve Anadolu Üniversitesi’ne misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Katılımcılar

Törene; Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar, Rektör Danışmanı ve İBF Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sırrı Serhat Serter, Polonya Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang, Müsteşar Radoslaw Sadowski, senato üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

