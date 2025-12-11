Anamur Adliyesi'nde Tayin Olan Hakimlere Veda

Öğretmenevinde düzenlenen törene ilçe protokolü katıldı

Mersin’in Anamur ilçesi adliyesinde görevliyken tayinleri çıkan hakimlere veda programı düzenlendi. Program, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 2025 Adli Yargı Mazeret Kararnamesi kapsamında tayinleri çıkan Anamur ve Aydıncık hâkimleri için öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Törene Anamur Kaymakamı Kemal Duru, ilçe protokolü, hakim ve savcılar, baro temsilcileri, avukatlar, adliye personeli ve aileler katıldı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, törende yaptığı konuşmada görev süreleri boyunca adliyeye yaptığı katkılardan dolayı meslektaşlarına teşekkür etti ve yeni görev yerlerinde başarı diledi.

Başsavcı Çatlı, adliyeye toplam 33 lojman kazandırılması için sözleşmenin imzalandığını hatırlatarak, lojmanların 24’ünün 3+1, 9’unun 2+1 tipinde olacağını söyledi. Çatlı, bu yatırımın hem adliye personelinin yaşam şartlarını iyileştireceğini hem de kurumsal işleyişe katkı sağlayacağını vurguladı.

Program kapsamında tayini çıkan hakimlere plaket takdim edildi.

