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Anayasa Mahkemesi, 63. Yıl Dönümünde Adalet Vurgusu Yaptı

Anayasa Mahkemesi'nin 63. kuruluş yıl dönümünde Başkan Kadir Özkaya, hukukun üstünlüğü ve bireysel haklar üzerinde durdu.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 17:25
Anayasa Mahkemesi, 63. Yıl Dönümünde Adalet Vurgusu Yaptı

Anayasa Mahkemesi 63. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Mahkemenin 63. kuruluş yıl dönümü programında önemli mesajlar verdi. Özkaya, hukukun üstünlüğünü sağlamak ve normların Anayasa'ya uygunluğunu denetlemek konusundaki sorumluluklarına dikkat çekerek, "Bu yıl, hukukun üstünlüğünü sağlama ve normların Anayasa'ya uygunluğunu denetleme bağlamında önemli sorumluluklar üstlenmiştir." dedi.

Yerel ve Küresel Duyarlılık

Özkaya, konuşmasında, 2010 yılında uygulamaya konulan bireysel başvuru mekanizması ile vatandaşların hak ve özgürlüklerini güvence altına aldıklarını belirtti. Ayrıca, Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme maruz kalan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çeşitli ülkelerin anayasa mahkemeleri ile işbirliğinin önemine de değinen Özkaya, "Hukukun üstünlüğünü güçlendirmek, bireysel hakları korumak ve küresel adaleti sağlamak için ülke sınırlarının ötesinde bir dayanışma gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yargının Bağımsızlığına Vurgu

Özkaya, bağımsız ve tarafsız yargının, her toplumda anayasal kimliğin güvencesi olduğunu vurguladı ve yargıçların bu bağlamdaki rollerinin önemine değindi. "Hakkın ayakta tutulması ve adaletin sağlanması yargının baş aktörlerine aittir." dedi.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Uluslararası toplumun, dünyada yaşanan zulümlere geçici çözümlerle yaklaştığını ifade eden Özkaya, "Gazze başta olmak üzere, insan hakları ihlallerine gözler kapanmamalıdır." şeklinde konuştu.

Hukukun Evrensel İlkeleri

Özkaya, bireysel başvuru sisteminin Türkiye hukuk tarihindeki en önemli reformlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Bu mekanizma, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına önemli katkılar sağlamıştır." dedi.

Teknoloji ve Hukuk

Anayasa Mahkemesi'nin yapay zeka tekniklerinin hukuk uygulamalarında kullanımı ile ilgili çalışmalar yürüttüğünü belirten Özkaya, "Teknolojik dönüşümü hukukun temel ilkeleriyle uyumlu hale getirme kararlılığındayız." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın bitiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve katılımcılar fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Programa Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi üyeleri ve diğer ülkelerin Anayasa Mahkemesi başkanları da katıldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla...

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen "Anayasa Mahkemesi 63. Kuruluş Yıldönümü" programında konuşma yaptı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla...

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen "Anayasa Mahkemesi 63. Kuruluş Yıldönümü" programında konuşma yaptı.

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