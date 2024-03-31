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Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş açıklamalarda bulundu

2024 yerel seçimlerinde açılan sandıklar göz önünde bulundurulduğunda 1. sırada olan Mansur Yavaş, seçim sonrası yaptığı açıklamada, halka hizmet etmeye devam edeceğini ve Ankara’nın çeşitli sektörlerine yatırım yapacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 31.03.2024 23:04
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 23:04
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş açıklamalarda bulundu

Mansur Yavaş'ın Açıklamaları

Mansur Yavaş, "Öncelikle genel başkanımız Özgür Özel ve eski genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu dahil tüm teşkilatlarımıza minnettarım. Seçimlerde asıl kahramanlar sizlersiniz. Başkentimizin adil yönetim anlayışı için birçok fedakarlık yapan herkese, kadınlara, gençlere, emeklilere, esnaflara, muhtarlara, sivil toplum kuruluşlarına, kanaat önderlerine ve Ankara halkının tamamına içtenlikle teşekkür ederim.

Bana güç veren sevgili aileme ve çocuklarıma da ayrıca teşekkür ederim. Her nefesimizde, her adımımızda bize destek olan herkese teşekkürler.

2019 Seçimleri

2019 seçimlerinde kazandığımızda söylediğimiz cümleleri tekrarlıyorum; karşımızda düşman yok. Hepimiz bu milletin onurlu üyeleriyiz. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama seçim bitti. Rozetimizi çıkaracağız ve kimseyi ayırmadan hizmete devam edeceğiz.

Ankara'nın Emaneti

Bu şehir, Ankara, bize 100 yıl önce farklı dünya görüşlerine sahip olsalar da Anadolu'nun çeşitli yerlerinde vatan uğrunda bir araya gelip kurtuluş destanı yazanların emanetidir. Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının emanetidir.

Bu şehir, Türk milletinin tunçtan kalbini, bükülmez bileğini, vatan sevgisini tüm dünyaya gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ve ülkemizin başkenti olması sebebiyle tüm şehitlerimizin emanetidir.

Seçimin Kaybedeni

Nasıl pandemide tüm dünyaya hep bunu gösterdiysek, selde, yangında, depremde, ülkemizin tüm acı anlarında hep birlikte yardıma koştuysak, hiç kimseyi ayırmadan 6 milyon tek yürek olacağız. Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen hemşerilerimiz kesinlikle değildir.

Ankara'nın helal oylarıyla tüm Türkiye'de Mansur Yavaş belediyeciliği onaylanmıştır. Bu seçimin kaybedeni rakibimiz için çalışan hemşerilerimiz de değildir. Onların çabalarına, emeklerine sonuna kadar saygı duyuyoruz. Onlara da içtenlikle teşekkür ederiz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını iftira atarak tamamlayan Turgut Altınok'tur.

Seçimin Kazananı

Tüm Türkiye'ye sesleniyorum, Ankara'da seçimi beton kaybetti, yeşil kazandı. Ankara'da seçimi şatafat ve haksız servet kaybetti, emek ve alın teri kazandı. Ankara'da seçimi rantçılar kaybetti, sosyal belediyecilik kazandı. Ankara'da seçimi imar baronları kaybetti, 6 milyon Ankaralı kazandı. Ankara'da seçimi, ne olduğu belirsiz beton kulelerine milyarca lira harcayanlar kaybetti.

Seçimi, işte burada olduğu gibi Türk bayrağı altında buluşan gönüllülerin, yani milletin doğrudan kendisini oluşturduğu ittifak kazandı. Herkes bilmelidir ki, bizim belediyecilik anlayışımız hiç kimseye değil sadece Ankara halkına hizmet etmeyi kabul eden bir belediyecilik anlayışıdır. Bu kenti şeffaf, katılımcı, hesap verebilir bir anlayışla yöneteceğiz. Sizden aldığımız paranın hesabını kuruşu kuruşuna vereceğiz.

Ankara'ya Yatırım

Ankara'nın sanayisine, tarımına, turizmine, ulaşımına, altyapısına, teknolojisine, eğitimine, kültürüne ve sanatına yatırım yapmaya devam edeceğiz.

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