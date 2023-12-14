Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tan 'Ankaragücü küme düşürülecek' iddialarına yanıt

Trendyol Süper Lig'inin15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşması istanmeyen olaylara sahne oldu. Olaylı geçen gecede maçın hakemine yönelik yapılan saldırı gündem oldu. Halil Umut Meler'e karşı yapılan saldırı sonucunda saldırıyı gerçekleştiren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca önce gözaltına alındı ardından ise tutuklandı. Bu olayın üzerine birçok yetkiliden açıklamalar ve tepkiler ard arda geldi.

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından yaşanan olaylara ilişkin bir tepki de ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş yaşananlarla ilgili üzgün olduğunu belirten bir açıklama yaptı.

Yaptığı paylaşımda Ankaragücü futbol takımına yönelik 'küme düşürülecek' iddiasına değindi. Yavaş, "Olayın ardından devletimizin tüm birimleri harekete geçmiş ve sorumlular hakkında gerekli yasal süreç başlatılmıştır. Tüm bunlara rağmen, bazı çevrelerce 'MKE Ankaragücü küme düşürülecek' söylemlerinin üretilmeye başladığını ve Ankara´nın asırlık markasının kurumsal yapısına zarar verecek bir kampanya oluşturulmak istendiğini gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayla ilgili cezanın Ankaragücü camiasının tamamına kesilmesi yönündeki iddiaları eleştiren Mansur Yavaş, "Cezanın toplum nezdinde camianın tamamına uygulanması gibi bir anlayışı kabul etmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Ankaragücü, Türk´ün kutlu zaferi olan Kurtuluş Savaşı´nın, İmalat-ı Harbiye´nin; bu uğurda çalışan, üreten, can veren vatan sevdalılarının kulübüdür."

ifadelerini kullandı. Ankaragücü takımın yalnız olmadığının altını çizen Yavaş, "Asla yalnız değildir, Ata´mızdan bize emanettir. Tüm bu nedenlerle, kişilerin yaptığı hataların 113 yıllık MKE Ankaragücü camiasına mâl edilmemesi gerektiğini bir kez daha belirtiyor, bu konuda tüm kamuoyunun hassasiyetle davranacağına yürekten inanıyorum" dedi.