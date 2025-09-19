Ankara'da 19 Eylül Gaziler Günü: 'Kardeşliğin Rengi Ayyıldız' Futbol Müsabakası

Ankara'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Kardeşliğin Rengi Ayyıldız" 19 Eylül Gaziler Günü futbol müsabakası gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 22:50
Ankara'da 19 Eylül Gaziler Günü: 'Kardeşliğin Rengi Ayyıldız' Futbol Müsabakası

Ankara'da 19 Eylül Gaziler Günü: "Kardeşliğin Rengi Ayyıldız" Futbol Müsabakası

Etkinlik ve Katılımcılar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen "Kardeşliğin Rengi Ayyıldız, 19 Eylül Gaziler Günü Futbol Müsabakası" etkinliği Ankara'da gerçekleştirildi.

Etkinlik, Altındağ Stadyumunda yapıldı. Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcıları Zafer Tarıkdaroğlu ve Adil Çalışkan, genel müdürler, daire başkanları, şube müdürleri, gaziler ve eski milli sporcular katıldı.

Mesajlar ve Anlamı

Zafer Tarıkdaroğlu, müsabaka öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Böyle bir aile ortamında sporun kardeşliğini sahaya yansıtmak istedik. Vatan onlara minnettar, onların hakkı asla ödenmez." dedi.

Tarıkdaroğlu, gazilerin hizmetlerinin bir sonraki nesle aktarılması adına bakanlığın yürüttüğü çalışmalara dikkat çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Terörsüz Türkiye ile Türkiye'yi daha müreffeh yarınlara taşımak adına gece gündüz demeden gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazilerden Sporla Gelen Başarı

Bir dönem Ampute Milli Takımı'nda futbol oynayan ve teknik direktörlük yapan gazi Osman Çakmak etkinlikte yaptığı konuşmada, "Hep söylediğimiz bir cümle var, 'Gazi vurulunca değil, unutulunca şehit olur.' Gazilerimizin hayata devam edebilmesi için devletimizin yürütmüş olduğu projeleri her zaman destekledik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin desteği ile hayata tutunup, Dünya ve Avrupa Şampiyonu olduk." dedi.

Maç ve Tören

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, gaziler ve davetlilerden oluşan "Ay" ve "Yıldız" takımları dostluk maçı yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca, 19 Eylül Gaziler Günü...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, "Kardeşliğin Rengi Ayyıldız, 19 Eylül Gaziler Günü Futbol Müsabakası" etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca, 19 Eylül Gaziler Günü...

İLGİLİ HABERLER

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat Artova'da motosiklet kazası: Sürücü Uğur Aydan (32) hayatını kaybetti
2
Hatayspor 2-2 Boluspor | Almeida: 'Kaybetmiş Gibi Hissediyoruz'
3
Rusya: Gazze'de Derhal Ateşkes ve İnsani Yardım Sağlanmalı
4
Üsküdar'da Yolcu Teknesi ile 'Artvin' Yük Gemisi Çarpıştı — 12 Yaralı
5
Karabük'te İnşaat Yanındaki Yol Çöktü
6
Macron: Fransa 22 Eylül'de Filistin Devleti'ni Tanıyacak
7
Manipur'da Paramiliter Araca Saldırı: 2 Ölü, 5 Yaralı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek