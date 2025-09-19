Ankara'da 19 Eylül Gaziler Günü: "Kardeşliğin Rengi Ayyıldız" Futbol Müsabakası

Etkinlik ve Katılımcılar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen "Kardeşliğin Rengi Ayyıldız, 19 Eylül Gaziler Günü Futbol Müsabakası" etkinliği Ankara'da gerçekleştirildi.

Etkinlik, Altındağ Stadyumunda yapıldı. Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcıları Zafer Tarıkdaroğlu ve Adil Çalışkan, genel müdürler, daire başkanları, şube müdürleri, gaziler ve eski milli sporcular katıldı.

Mesajlar ve Anlamı

Zafer Tarıkdaroğlu, müsabaka öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Böyle bir aile ortamında sporun kardeşliğini sahaya yansıtmak istedik. Vatan onlara minnettar, onların hakkı asla ödenmez." dedi.

Tarıkdaroğlu, gazilerin hizmetlerinin bir sonraki nesle aktarılması adına bakanlığın yürüttüğü çalışmalara dikkat çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Terörsüz Türkiye ile Türkiye'yi daha müreffeh yarınlara taşımak adına gece gündüz demeden gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazilerden Sporla Gelen Başarı

Bir dönem Ampute Milli Takımı'nda futbol oynayan ve teknik direktörlük yapan gazi Osman Çakmak etkinlikte yaptığı konuşmada, "Hep söylediğimiz bir cümle var, 'Gazi vurulunca değil, unutulunca şehit olur.' Gazilerimizin hayata devam edebilmesi için devletimizin yürütmüş olduğu projeleri her zaman destekledik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin desteği ile hayata tutunup, Dünya ve Avrupa Şampiyonu olduk." dedi.

Maç ve Tören

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, gaziler ve davetlilerden oluşan "Ay" ve "Yıldız" takımları dostluk maçı yaptı.

