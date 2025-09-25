Ankara'da 2. Karabağ Savaşı Şehitleri Anma Töreni

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) işbirliğiyle, 2. Karabağ Savaşı'nın başlangıç günü olan 27 Eylül dolayısıyla başkentte “Şehitleri Anma Günü” düzenlendi.

Etkinlik Programı

Etkinlik, Karabağ'ın tarihini anlatan video gösterimi, saygı duruşu, ulusal marşların okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Konuşmalar

Prof. Dr. Aygün Attar, TADİV Başkanı, etkinlikte Azerbaycan Büyükelçiliği Askeri Ataşeliği ile ortak anma programları düzenlediklerini belirterek “Bir millet, iki devlet” felsefesine vurgu yaptı ve Türkiye-Azerbaycan bütünlüğüne dikkat çekti.

Attar, Karabağlı bir aileden geldiğini ve Birinci Karabağ Savaşı'nda bir aile üyesinin şehit olduğunu hatırlatarak, “Bugün kederlenmemek imkansızdır ama aynı zamanda da gururluyuz. Çünkü Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in biraz önce bu video görüntüde söylediği fikir, evet hepinizi rahatlatıyor. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı. Bugün Azerbaycan, yüz ölçümü olarak tümüyle Azerbaycan topraklarında hakimiyetini, iktidarını tanzim etmiş bir devlettir.” dedi.

Attar, şehitleri anmanın önemine işaret ederek, “Dünyanın dört bir tarafında hak ve adalet için varlık gösteren Türk askerinin, Allah her zaman zaferini daim etsin diyorum. Karabağ Azerbaycan'dır.” ifadelerini kullandı.

Dr. Fuzuli Macidli, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı, şehitlerin yalnızca özgürlüğü değil onur ve gururu da miras bıraktığını belirterek, “İşgalden azat edilen topraklarımızda dalgalanan üç renkli ay yıldızlı bayrağımız onların kahramanlığının ve fedakarlığının en yüce sembolüdür.” dedi. Macidli ayrıca 27 Eylül'ün sadece Azerbaycan için değil, tüm Türk dünyası için ortak hafızaya işlendiğini vurguladı.

Beyazıt Yumuk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı, Türk ordusunun mazlum milletlerin her daim yanında olduğunu vurgulayarak iki ülke arasındaki yakın ilişkiye ve tarih boyunca Azerbaycan ile Türkiye'nin omuz omuza mücadelelerine dikkat çekti.

Sergi ve Katılımcılar

Konuşmaların ardından savaş dönemini gösteren fotoğraflardan oluşan bir sergi açıldı. Etkinliğe şehit aileleri, Azerbaycan ordusu mensubu askerler ve askeri öğrenciler, bürokratlar ile sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.