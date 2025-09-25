Ankara'da 2. Karabağ Savaşı Şehitleri Anma Töreni

Azerbaycan Büyükelçiliği ve TADİV'in düzenlediği 27 Eylül anma etkinliğinde şehitler yad edildi; TADİV Başkanı Aygün Attar ve yetkililer önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 21:43
Ankara'da 2. Karabağ Savaşı Şehitleri Anma Töreni

Ankara'da 2. Karabağ Savaşı Şehitleri Anma Töreni

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) işbirliğiyle, 2. Karabağ Savaşı'nın başlangıç günü olan 27 Eylül dolayısıyla başkentte “Şehitleri Anma Günü” düzenlendi.

Etkinlik Programı

Etkinlik, Karabağ'ın tarihini anlatan video gösterimi, saygı duruşu, ulusal marşların okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Konuşmalar

Prof. Dr. Aygün Attar, TADİV Başkanı, etkinlikte Azerbaycan Büyükelçiliği Askeri Ataşeliği ile ortak anma programları düzenlediklerini belirterek “Bir millet, iki devlet” felsefesine vurgu yaptı ve Türkiye-Azerbaycan bütünlüğüne dikkat çekti.

Attar, Karabağlı bir aileden geldiğini ve Birinci Karabağ Savaşı'nda bir aile üyesinin şehit olduğunu hatırlatarak, “Bugün kederlenmemek imkansızdır ama aynı zamanda da gururluyuz. Çünkü Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in biraz önce bu video görüntüde söylediği fikir, evet hepinizi rahatlatıyor. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı. Bugün Azerbaycan, yüz ölçümü olarak tümüyle Azerbaycan topraklarında hakimiyetini, iktidarını tanzim etmiş bir devlettir.” dedi.

Attar, şehitleri anmanın önemine işaret ederek, “Dünyanın dört bir tarafında hak ve adalet için varlık gösteren Türk askerinin, Allah her zaman zaferini daim etsin diyorum. Karabağ Azerbaycan'dır.” ifadelerini kullandı.

Dr. Fuzuli Macidli, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı, şehitlerin yalnızca özgürlüğü değil onur ve gururu da miras bıraktığını belirterek, “İşgalden azat edilen topraklarımızda dalgalanan üç renkli ay yıldızlı bayrağımız onların kahramanlığının ve fedakarlığının en yüce sembolüdür.” dedi. Macidli ayrıca 27 Eylül'ün sadece Azerbaycan için değil, tüm Türk dünyası için ortak hafızaya işlendiğini vurguladı.

Beyazıt Yumuk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı, Türk ordusunun mazlum milletlerin her daim yanında olduğunu vurgulayarak iki ülke arasındaki yakın ilişkiye ve tarih boyunca Azerbaycan ile Türkiye'nin omuz omuza mücadelelerine dikkat çekti.

Sergi ve Katılımcılar

Konuşmaların ardından savaş dönemini gösteren fotoğraflardan oluşan bir sergi açıldı. Etkinliğe şehit aileleri, Azerbaycan ordusu mensubu askerler ve askeri öğrenciler, bürokratlar ile sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler (Şirinevler) Tartışması Kanlı Bitti: R.H. Hayatını Kaybetti
2
Yasağa Rağmen Ravşa'da: Nasrallah ve Safiyuddin'in Portreleri Yansıtıldı
3
Trump: Erdoğan'la Beyaz Saray Görüşmesi 'Harika bir görüşmeydi'
4
Trump: "Erdoğan Tüm Dünyada Çok Saygı Görüyor" — Beyaz Saray Görüşmesi
5
Aydın'da Göçmen Botu Battı: Anne ve 3 Yaşındaki Oğlu Öldü
6
Büyükgümüş: İHA'yı İhraç Ediyoruz — Arnavutköy Ziyareti
7
Komsic: "Gazze'ye gözler kapatılıyor, soykırım riski var"

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim