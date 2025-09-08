Ankara'da 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Açılışı

Ankara'da 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni

Program ve Katılımcılar

Ankara'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Yenimahalle Hacı Bektaş Veli İlkokulu bahçesinde bir program düzenlendi. Programa Ankara Valisi Vasip Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, veliler ve öğrenciler katıldı.

Vali Şahin'in Mesajı

Vali Şahin, konuşmasında: "2025-2026 eğitim öğretim yılının hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bugün yeni bir sezona, yeni bir eğitim yılına daha başlıyoruz. Bu sezonu bitirdiğimizde şöyle geriye dönüp 'elhamdülillah biz bu sezonu, bu eğitim döneminde de çok bereketli bir şekilde, çok verimli bir şekilde geçirdik ve çok başarılı olduk' dememizi temenni ediyorum." dedi.

Şahin, Ankara'nın eğitim altyapısına değinerek, "3 bin 344 eğitim kurumumuz var ve bu eğitim kurumlarımızda yaklaşık 80 bin öğretmenimiz, 1 milyon 24 bin öğrencimizi yetiştirmek için azami derecede gayret sahibiyiz." ifadelerini kullandı.

İyi bir eğitim için veli, öğretmen ve okul işbirliğinin önemine vurgu yapan Şahin, "Aile Öğretmenliği" projesinin öğretmenlerle velilerin ev veya iş yerlerinde bir araya gelmesini sağladığını ve bunun eğitimdeki verimliliği artıracağını belirtti.

Öğrencilere seslenen Şahin, "Sizler şu anda öğretmenlerimizin emanetindesiniz. Annenizden, babanızdan bugüne kadar aldığınız eğitimle, terbiyeyle birlikte öğretmenlerimizden alacağınız bilgileri de hazmedin, içselleştirin. Çünkü geleceğimiz sizlersiniz." dedi. Ayrıca öğretmenlerden akademik bilginin yanı sıra milli ve manevi değerleri de aktarmalarını istedi ve İzmir'de polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan iki polis memuruna Allah'tan rahmet diledi.

Etkinlikler

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, bu yılın temalarının "aile" ve "yeşil vatan" olduğunu ve bu çerçevede çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini söyledi.

Program, Ayşe Tokur İlkokulu öğrencileri ile annelerinin zeybek gösterisi ve 4. sınıf öğrencilerinin 1. sınıf öğrencilerine "Hoş geldiniz" çiçek takdimiyle devam etti. Ardından günün anısına fidan dikimi gerçekleştirildi. Vali Şahin ve öğrencilerin temsili ilk ders zilini çalmasıyla program sona erdi.

