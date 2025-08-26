DOLAR
Ankara'da 49 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Ankara'da hakkında kesinleşmiş 49 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.D., İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla Sincan'da yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 15:38
Jandarma ekipleri Sincan'da operasyon düzenledi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışma sonucu hakkında 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D.'nin adresi tespit edildi.

Y.D., "Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan jandarma tarafından Sincan ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanan hükümlü, Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin ardından jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

