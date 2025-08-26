Ankara'da 49 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Jandarma ekipleri Sincan'da operasyon düzenledi
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışma sonucu hakkında 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D.'nin adresi tespit edildi.
Y.D., "Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçundan jandarma tarafından Sincan ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yakalanan hükümlü, Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin ardından jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.