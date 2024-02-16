Bist 100
9.250,36 0%
DOLAR
30,84 0,37%
EURO
33,23 -0,01%
ALTIN
1.987,39 0,38%

Ankara’da alarm verildi! Geri dönüyor tarih belli oldu

Başkent Ankara, yarından itibaren kışın soğuk ve beyaz yüzünü görecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta boyunca Ankara’da soğuk hava ve kar yağışının etkili olacağını duyurdu. İşte 17 Şubat 2024 tarihli Ankara hava durumu raporu.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 16:45
Ankara’da alarm verildi! Geri dönüyor tarih belli oldu

Ankara’da soğuk ve karlı günler başlıyor! Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek, kar yağışı etkili olacak

nkara, kış mevsiminin en soğuk ve karlı günlerini yaşamaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren başkentte soğuk hava dalgasının etkili olacağını ve yer yer kar yağışının görüleceğini bildirdi. Ankara’nın tüm ilçelerinde kar yağışı beklenirken, hava sıcaklıkları da düşecek.

hava-durumu

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK? 

Başkentte gökyüzü bulutlu olacak. Sıcaklık değerleri -5 ile 12 derece arasında seyredecek. Kar yağışı, ilçelerin bazılarında görülecek.

ANKARA’NIN İLÇELERİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara’nın ilçelerine göre hava durumu tahminlerini de paylaştı. Buna göre, ilçelerde hava şöyle olacak:

Akyurt: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 1, en yüksek 8 derece 

Altındağ: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 1, en yüksek 10 derece 

Ayaş: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük -1, en yüksek 9 derece 

Bala: Çok bulutlu, kar, en düşük -1, en yüksek 6 derece 

Beypazarı: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 1, en yüksek 10 derece 

Çamlıdere: Çok bulutlu, kar, en düşük -1, en yüksek 7 derece 

Çankaya: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 1, en yüksek 9 derece 

Çubuk: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük -2, en yüksek 9 derece Elmadağ: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük -2, en yüksek 8 derece 

Etimesgut: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük -2, en yüksek 10 derece 

Evren: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 3, en yüksek 9 derece 

Gölbaşı: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 0, en yüksek 8 derece 

Güdül: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük -1, en yüksek 9 derece 

Haymana: Çok bulutlu, kar, en düşük 1, en yüksek 6 derece 

Kahramankazan: Çok bulutlu, kar, en düşük -5, en yüksek 9 derece 

Kalecik: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 2, en yüksek 9 derece 

Keçiören: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 1, en yüksek 10 derece

 Kızılcahamam: Çok bulutlu, kar, en düşük 2, en yüksek 12 derece 

Mamak: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 1, en yüksek 9 derece 

Nallıhan: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 4, en yüksek 11 derece 

Polatlı: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 1, en yüksek 9 derece 

Pursaklar: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 0, en yüksek 8 derece 

Sincan: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 1, en yüksek 9 derece 

Şereflikoçhisar: Çok bulutlu, kar, en düşük 5, en yüksek 12 derece 

Yenimahalle: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük -1, en yüksek 10 derece

hava-durumu

ANKARA’DA KAR YAĞIŞI VE SOĞUK HAVA İÇİN ÖNLEMLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara’da yaşanacak kar yağışı ve soğuk hava için vatandaşları ve sürücüleri uyardı. Buna göre:

Soğuk hava ve kar yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olun.

Yolda buzlanma ve donma riskine karşı araçlarınızı kış şartlarına uygun hale getirin ve kış lastiklerini takmayı unutmayın.

Soğuktan korunmak için kalın giyinin, ısı kaybını önleyin ve sağlığınıza dikkat edin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi ve mobil uygulamasından güncel hava durumunu takip edin.

Ankara’da kar tatili olacak mı? 

 Ankara Valiliği, kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Kar yağışının etkisini artırması durumunda, tatil kararı verilebileceği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Maaş zammına yüzde 17,56 ek zam daha! İmzalar atıldı

Maaş zammına yüzde 17,56 ek zam daha! İmzalar atıldı

Sadece 15.000 TL’ye arsanın tapusu hazır! Herkes koştur koştur bu arsayı almaya gidiyor

Sadece 15.000 TL’ye arsanın tapusu hazır! Herkes koştur koştur bu arsayı almaya gidiyor

İŞKUR’da 106 bin 597 iş fırsatı! Depo, temizlik, güvenlik, aşçılık ve daha fazlası…

İŞKUR’da 106 bin 597 iş fırsatı! Depo, temizlik, güvenlik, aşçılık ve daha fazlası…

Sadece 4 Malzemeyle Yapabileceğiniz Diyet Brownie Tarifi: Mikrodalgada Pişiyor!

Sadece 4 Malzemeyle Yapabileceğiniz Diyet Brownie Tarifi: Mikrodalgada Pişiyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Evi olana devlet kıyağı geldi! Ev sahipleri o masraftan tamamen kurtuldu!
2
Alarm verildi! AKOM ve Meteoroloji’den peş peşe sağanak ve kar uyarısı: İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya, İzmir Antalya...
3
Adnan Oktar davası sonuçlandı: Örgüt yöneticileri ve Oktar hakkında istenen ceza belirlendi
4
Yozgat'ta yolcu otobüsü kontrolden çıktı: 1 ölü 19 yaralı
5
ABD'den İsrail'e vize kararı: Batı Şeria'daki saldırıların sorumlularına kısıtlama!
6
CHP yürüyüşüne saldırı planı davası yeniden görülmeye başlandı

Kuruma gitmeye gerek yok! 5 dakikada başvuran devletten 7100 TL maaş alıyor: İşte aranan şart

300.000 TL-650.000 TL faizsiz kredi desteği! Banka o bireye kapılarını araladı

Kimse bu tarifin kek olduğunu anlamayacak! Börek gibi çayın yanında tuzlu kek tarifi

Borçluları feraha çıkaran borç kapatma kredisi! Sadece bu şartı sağlamak yetiyor

Sadece 4 Malzemeyle Yapabileceğiniz Diyet Brownie Tarifi: Mikrodalgada Pişiyor!

İŞKUR’da 106 bin 597 iş fırsatı! Depo, temizlik, güvenlik, aşçılık ve daha fazlası…

Maaş zammına yüzde 17,56 ek zam daha! İmzalar atıldı

Ehliyet sahipleri dikkat! Bugün itibarıyla başladı: Başvuru yapılması gerekiyor

425.000 TL’ye kargir satılığa çıkartıldı! Avlulu arayanlara müjde

Sadece 15.000 TL’ye arsanın tapusu hazır! Herkes koştur koştur bu arsayı almaya gidiyor

Merkezi yerde 4.440 TL’ye arsa satışa çıkartıldı! 190,71 metrekare arsanız sizi bekliyor

Acun Medya’da Yüksek Maaş ile Lise Mezunlarına İş Fırsatı! İşte Başvuru Şartları