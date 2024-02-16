Ankara’da alarm verildi! Geri dönüyor tarih belli oldu

Ankara’da soğuk ve karlı günler başlıyor! Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek, kar yağışı etkili olacak
nkara, kış mevsiminin en soğuk ve karlı günlerini yaşamaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren başkentte soğuk hava dalgasının etkili olacağını ve yer yer kar yağışının görüleceğini bildirdi. Ankara’nın tüm ilçelerinde kar yağışı beklenirken, hava sıcaklıkları da düşecek.
ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Başkentte gökyüzü bulutlu olacak. Sıcaklık değerleri -5 ile 12 derece arasında seyredecek. Kar yağışı, ilçelerin bazılarında görülecek.
ANKARA’NIN İLÇELERİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara’nın ilçelerine göre hava durumu tahminlerini de paylaştı. Buna göre, ilçelerde hava şöyle olacak:
Akyurt: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 1, en yüksek 8 derece
Altındağ: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 1, en yüksek 10 derece
Ayaş: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük -1, en yüksek 9 derece
Bala: Çok bulutlu, kar, en düşük -1, en yüksek 6 derece
Beypazarı: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 1, en yüksek 10 derece
Çamlıdere: Çok bulutlu, kar, en düşük -1, en yüksek 7 derece
Çankaya: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 1, en yüksek 9 derece
Çubuk: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük -2, en yüksek 9 derece Elmadağ: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük -2, en yüksek 8 derece
Etimesgut: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük -2, en yüksek 10 derece
Evren: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 3, en yüksek 9 derece
Gölbaşı: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 0, en yüksek 8 derece
Güdül: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük -1, en yüksek 9 derece
Haymana: Çok bulutlu, kar, en düşük 1, en yüksek 6 derece
Kahramankazan: Çok bulutlu, kar, en düşük -5, en yüksek 9 derece
Kalecik: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 2, en yüksek 9 derece
Keçiören: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 1, en yüksek 10 derece
Kızılcahamam: Çok bulutlu, kar, en düşük 2, en yüksek 12 derece
Mamak: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 1, en yüksek 9 derece
Nallıhan: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 4, en yüksek 11 derece
Polatlı: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 1, en yüksek 9 derece
Pursaklar: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 0, en yüksek 8 derece
Sincan: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 1, en yüksek 9 derece
Şereflikoçhisar: Çok bulutlu, kar, en düşük 5, en yüksek 12 derece
Yenimahalle: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük -1, en yüksek 10 derece
ANKARA’DA KAR YAĞIŞI VE SOĞUK HAVA İÇİN ÖNLEMLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara’da yaşanacak kar yağışı ve soğuk hava için vatandaşları ve sürücüleri uyardı. Buna göre:
Soğuk hava ve kar yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olun.
Yolda buzlanma ve donma riskine karşı araçlarınızı kış şartlarına uygun hale getirin ve kış lastiklerini takmayı unutmayın.
Soğuktan korunmak için kalın giyinin, ısı kaybını önleyin ve sağlığınıza dikkat edin.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi ve mobil uygulamasından güncel hava durumunu takip edin.
Ankara’da kar tatili olacak mı?
Ankara Valiliği, kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Kar yağışının etkisini artırması durumunda, tatil kararı verilebileceği belirtildi.