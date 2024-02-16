Ankara’da alarm verildi! Geri dönüyor tarih belli oldu

Ankara’da soğuk ve karlı günler başlıyor! Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek, kar yağışı etkili olacak

nkara, kış mevsiminin en soğuk ve karlı günlerini yaşamaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren başkentte soğuk hava dalgasının etkili olacağını ve yer yer kar yağışının görüleceğini bildirdi. Ankara’nın tüm ilçelerinde kar yağışı beklenirken, hava sıcaklıkları da düşecek.





ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Başkentte gökyüzü bulutlu olacak. Sıcaklık değerleri -5 ile 12 derece arasında seyredecek. Kar yağışı, ilçelerin bazılarında görülecek.

ANKARA’NIN İLÇELERİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara’nın ilçelerine göre hava durumu tahminlerini de paylaştı. Buna göre, ilçelerde hava şöyle olacak:

Akyurt: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 1, en yüksek 8 derece

Altındağ: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 1, en yüksek 10 derece

Ayaş: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük -1, en yüksek 9 derece

Bala: Çok bulutlu, kar, en düşük -1, en yüksek 6 derece

Beypazarı: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 1, en yüksek 10 derece

Çamlıdere: Çok bulutlu, kar, en düşük -1, en yüksek 7 derece

Çankaya: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 1, en yüksek 9 derece

Çubuk: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük -2, en yüksek 9 derece Elmadağ: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük -2, en yüksek 8 derece

Etimesgut: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük -2, en yüksek 10 derece

Evren: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 3, en yüksek 9 derece

Gölbaşı: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 0, en yüksek 8 derece

Güdül: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük -1, en yüksek 9 derece

Haymana: Çok bulutlu, kar, en düşük 1, en yüksek 6 derece

Kahramankazan: Çok bulutlu, kar, en düşük -5, en yüksek 9 derece

Kalecik: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 2, en yüksek 9 derece

Keçiören: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 1, en yüksek 10 derece

Kızılcahamam: Çok bulutlu, kar, en düşük 2, en yüksek 12 derece

Mamak: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 1, en yüksek 9 derece

Nallıhan: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 4, en yüksek 11 derece

Polatlı: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 1, en yüksek 9 derece

Pursaklar: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 0, en yüksek 8 derece

Sincan: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük 1, en yüksek 9 derece

Şereflikoçhisar: Çok bulutlu, kar, en düşük 5, en yüksek 12 derece

Yenimahalle: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, en düşük -1, en yüksek 10 derece





ANKARA’DA KAR YAĞIŞI VE SOĞUK HAVA İÇİN ÖNLEMLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara’da yaşanacak kar yağışı ve soğuk hava için vatandaşları ve sürücüleri uyardı. Buna göre:

Soğuk hava ve kar yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olun.

Yolda buzlanma ve donma riskine karşı araçlarınızı kış şartlarına uygun hale getirin ve kış lastiklerini takmayı unutmayın.

Soğuktan korunmak için kalın giyinin, ısı kaybını önleyin ve sağlığınıza dikkat edin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi ve mobil uygulamasından güncel hava durumunu takip edin.

Ankara’da kar tatili olacak mı?

Ankara Valiliği, kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Kar yağışının etkisini artırması durumunda, tatil kararı verilebileceği belirtildi.