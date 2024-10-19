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Ankara'da Araç Trafiğine Kapalı Yollar

Yarın Ankara'da gerçekleşecek etkinlik nedeniyle birçok yol trafiğe kapatılacak. Detaylar için yazıyı inceleyin.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 18:54
Ankara'da Araç Trafiğine Kapalı Yollar

Ankara'da Trafik Kapatmalar

Ankara'da yarın gerçekleşecek olan etkinlik dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Yolların Kapatılacağı Alanlar

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Anıt Caddesi ile Turgut Reis Caddesi arasında kalan bölüm ve bu bölgeye bağlantı sağlayan tüm yollar çift yönlü trafiğe kapatılacak. Ayrıca Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne olan yan geçiş yolları ile GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi ile Anadolu Meydanı arasındaki bölümü de kapatılacak.

Diğer Yol Kapatmaları

Kazım Karabekir Caddesi'nin Turgut Özel Bulvarı ile Anadolu Meydanı arasındaki bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Bunun yanı sıra İstanbul Caddesi ve Hipodrom Caddesi'ndeki yan geçiş yolları da trafiğe kapalı olacak.

Metro Durakları da Kapalı

Etkinlik sırasında Keçiören ASKİ, Atatürk Kültür Merkezi ve Anadolu Meydanı Ankaray metro durakları da kapalı olacak. Bu nedenle yolcuların alternatif ulaşım yöntemlerini değerlendirmeleri öneriliyor.

Güvenlik nedeniyle kapatılan yolların durumu etkinlik sona erene kadar devam edecektir.

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