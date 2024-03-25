Ankara’da çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, müstakil bir evde yaşanan yangın, bir çocuğun hayatını kaybetmesine neden oldu. Evde bulunan 3,6 ve 7 yaşlarında çocuklar, çıkan yangından ve dumandan kötü şekilde etkilendi. 3 çocuktan 6 yaşında olanının ise yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.

Yangın sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir yandan yangını söndürmeye çalışırken, diğer yandan içerideki çocukları kurtarmaya çalıştı. Pencereden merdivenle içeri giren itfaiye görevlisi, 3 çocuğu da kurtarmayı başardı. Daha sonra çocuklar, sağlık ekipleri tarafından Beypazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen 6 yaşındaki Muhammed, yaşamını yitirdi.

Gelen bilgilere göre, diğer iki çocuğun da hayati tehlikesinin devam ettiği biliniyor.