Ankara'da Çin-Türkiye Gastronomi Festivali: İki Mutfağın Buluşması

Açılış ve Katılımcılar

Çin’in Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Çin-Türkiye Gastronomi Festivali, Çin ve Türk mutfaklarından seçkin lezzetleri tatma imkanı sundu.

Etkinlik, Çin’in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin’in ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirildi. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, yabancı misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Emine Erdoğan'ın Mesajı

Emine Erdoğan festivale gönderdiği telgrafta organizasyonun düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve emeği geçenlere teşekkür etti. Telgrafta şu ifadeler yer aldı: "Dünyanın en eski medeniyetlerinden olan Çin ve Anadolu, köklü mutfak geleneklerine sahip iki dost diyardır. Her iki ülkenin mutfakları; şifa dolu reçeteleri, çevreye duyarlı ve israfı önleyen pişirme teknikleri, cömertliğin ve insan sevgisinin simgesi olan bereketli sofralarıyla dünyanın en saygın gastronomi gelenekleri arasında yer almaktadır". Emine Erdoğan, festivalin halklar arasındaki kültürel etkileşimi derinleştireceğine ve karşılıklı anlayış ile dostluk bağlarını güçlendireceğine inandığını belirtti.

Büyükelçi ve Bakan Yardımcısının Vurguları

Jiang Xuebin açılış konuşmasında iki ülke arasındaki köklü tarihsel bağlara ve zengin kültürel mirasa dikkat çekti; Mutfak kültürünün her iki ülkenin de renkli ve zengin kültürlerinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Büyükelçi, iki kültürde yemeğin önemine işaret ederek "İnsanlar için yemek en temel ihtiyaçtır" ve "Can boğazdan gelir" sözlerine atıfta bulundu. Bu ifadelerin, her iki halk için mutfağın kültürel yaşamda ne kadar merkezi bir yere sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.

Gökhan Yazgı ise Türk mutfağının tıbbın, dengeli beslenmenin ve şifanın mutfağı olduğunu söyleyerek, "Anadolu’da ‘yemek ilaçtır’ sözü boşuna söylenmemiştir. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden bu yana gelişen mutfak geleneği, tıpkı Çin mutfağı gibi bedenin ve ruhun uyumunu esas alır" ifadelerini kullandı.

Program ve Lezzetler

Konuşmaların ardından Çin halk müziği sanatçılarından oluşan koro, "Hayat Bayram Olsa" adlı şarkıyı seslendirdi. Etkinlik boyunca konuklara Çin ve Türk mutfaklarından çeşitli yemekler ikram edildi.

Organizasyon, iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesine ve gastronomi alanında iş birliği fırsatlarının öne çıkarılmasına katkı sağladı.

