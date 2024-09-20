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Ankara'da Feci Kaza: Bir Ölü, Bir Yaralı

Ankara'nın Bala ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 17:30
Ankara'da Feci Kaza: Bir Ölü, Bir Yaralı

Ankara'da Trafik Kazası

Ankara'nın Bala ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil bariyere çarptı. Kazada bir kişi yaşamını yitirdi, sürücü ağır yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Ankara-Aksaray kara yolunda gerçekleşti. A.P. adlı sürücü, 33 APB 093 plakalı aracıyla seyrederken bariyere çarparak kazaya neden oldu.

Olay Yeri ve Müdahale

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, kaza yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, otomobildeki Dilan Polat (25) adındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü A.P., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın sebepleri ve detayları konusunda araştırmalar sürmektedir.

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