Ankara'da İşçi Servisi Devrildi: Nallıhan'da 14 Yaralı

Ankara'da işçi servisi devrildi: 14 yaralı

Nallıhan-Göynük yolunda kaza

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Çayırhan ve Nallıhan'dan işçileri taşıyan servis aracı, sabah saatlerinde yağmur nedeniyle kayganlaşan Nallıhan-Göynük yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede kaza yerine ulaşarak yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kazada 14 kişi yaralandı. Yaralılar, Göynük, Bolu ve Nallıhan'daki hastanelere sevk edildi. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

