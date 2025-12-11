DOLAR
Ankara'da İşçi Servisi Devrildi: Nallıhan'da 14 Yaralı

Nallıhan-Göynük yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan işçi servisi devrildi, 14 kişi yaralandı ve çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:32
Ankara'da İşçi Servisi Devrildi: Nallıhan'da 14 Yaralı

Ankara'da işçi servisi devrildi: 14 yaralı

Nallıhan-Göynük yolunda kaza

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Çayırhan ve Nallıhan'dan işçileri taşıyan servis aracı, sabah saatlerinde yağmur nedeniyle kayganlaşan Nallıhan-Göynük yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede kaza yerine ulaşarak yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kazada 14 kişi yaralandı. Yaralılar, Göynük, Bolu ve Nallıhan'daki hastanelere sevk edildi. Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

