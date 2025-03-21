Ankara'da İzinsiz Gösteriye Müdahale: 1 Polis Yaralandı

Ankara'da İzinsiz Gösteriye Müdahale

Başkent Ankara'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde 1 polis başından yaralandı.

Çankaya ilçesinde bulunan Güvenpark'ta toplanan grup, ellerindeki dövizlerle slogan atarak gözaltı kararını protesto etti.

Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkan bazı CHP milletvekilleri ve partililer, ellerinde "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" yazılı pankartla Atatürk Bulvarı'ndan Birinci Meclis'e doğru yürüyüşe geçti.

Güvenpark'ta toplanan kalabalığın da katıldığı grup, sloganlar atarak Birinci Meclis'in önünde toplandı. Burada CHP'li bazı milletvekilleri, parti otobüsünden gözaltı kararını eleştiren konuşmalar yaptı.

Kentin farklı bölgelerinde toplanan ve çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu grup ise ODTÜ'nün önünde bir araya geldi. Burada izinsiz gösteri yapan ve kampüs içerisine giren gruba, çevik kuvvet ekipleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Ancak, ellerindeki sopalarla polise mukavemette bulunan eylemcilere zaman zaman biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi.

Olay sırasında, gruptan atılan taşların bir polis memurunun başına isabet etmesi sonucu yaralanmasına neden oldu. Yaralı polise sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve bazı milletvekillerinin olay yerine gelerek, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve diğer yetkililerle görüşmesi dikkat çekti. Polis ekipleri, grupların eylemi sonlandırmaları için uyarıda bulundu.

Ankara'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla Çankaya ilçesine bağlı Güvenpark'ta toplanan grup, Atatürk Bulvarı'ndan Birinci Meclise yürüdü. Burada CHP'li bazı milletvekilleri, parti otobüsünden konuşma yaptı.

Ankara'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla Çankaya ilçesine bağlı Güvenpark'ta toplanan grup,Atatürk Bulvarı'ndan Birinci Meclise yürüdü.