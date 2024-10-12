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Ankara'da Narin Güran'ın Anısını Yaşatacak Park Açılıyor

Mamak'ta, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde Narin Güran'ın isminin verildiği park, çocuklara umut ve sevgi sunacak.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 16:26
Ankara'da Narin Güran'ın Anısını Yaşatacak Park Açılıyor

Ankara'da Narin Güran'ın Anısı Bir Parkla Yaşatılacak

Mamak Belediye Meclisi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında önemli bir karar alarak, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismini ilçedeki bir parka vermeyi kabul etti.

Meclis Toplantısı ve Oy Birliği

Belediye meclisi, Erdoğan Doğan başkanlığında ekim ayı meclis oturumu için toplandı. Gündemdeki teklifler arasında yer alan Narin Güran ismiyle ilgili önerge, Mamak Belediye Başkanı Veli Şahin tarafından sunuldu. Bu teklif, oybirliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

Başkan Şahin'in Açıklamaları

Kabul edilen teklifle ilgili konuşan başkan Şahin, Narin Güran ismini yaşatmanın önemine vurgu yaptı. Şahin, "Bir çocuğun ismi acılarla değil, umut ve güzelliklerle anılmalıdır. Biz, çocuklarımızın isimlerini kötü hatıralarla değil, onlara yakışan güzel yerlerle yaşatmayı görev biliyoruz," dedi.

Şahin, Narin'in isminin Mamak’taki bir parkta yaşatılmasının, ona hak ettiği sevgi ve güveni temsil eden bir yer sunmak olduğunu belirtti. "Narin'in hatırası, çocukların kahkahalarıyla dolu olan bu parkta yaşayacek," diye ekledi. Aldıkları bu kararın tüm çocuklar için bir söz niteliği taşıdığına dikkat çekerek, "Onların hayatları bizim en büyük sorumluluğumuzdur," ifadelerini kullandı.

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