Ankara'da 'Polis-Savcı' Dolandırıcılığı: 18 Şüpheli Tutuklandı

Soruşturma ve operasyon detayları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 24 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Soruşturmada, şüphelilerin 9 müştekiden 37 milyon 550 bin lira menfaat temin ettikleri belirlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme kararına göre, şüphelilerden 18'i nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı; diğer 6'sı adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında yürütülen işlemlerin ve adli sürecin devam ettiği bildirildi.