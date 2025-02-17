Ankara'da Sahte İçkiden Ölü Sayısı 54'e Ulaştı, 40 Kişi Yoğun Bakımda

Ankara'da sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 54'e çıkarken, 40 kişi yoğun bakımda tedavi altında.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 15:08
Ankara'da Sahte İçkiden Ölü Sayısı 54'e Ulaştı, 40 Kişi Yoğun Bakımda

Ankara'da sahte içki tüketimi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 54'e yükseldi. Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, 40 kişi de yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları, sahte içki üreten ve ticaretini yapan kişilere karşı yürüttüğü soruşturmalara devam ediyor. Bu kapsamda, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji raporları da soruşturma dosyalarına eklendi. Raporlar, sahte içkiye bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısını doğruluyor.

Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma neticesinde 28 şüpheli tutuklandı, 25 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, halkı sahte içki tüketmemeleri konusunda bir kez daha uyararak, bu tür olayların önlenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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