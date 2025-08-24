DOLAR
Ankara'da Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Kızılcahamam'da Yandı

Düzce-Ankara seferindeki 81 DG 455 plakalı otobüs, 07.50'de Anadolu Otoyolu Kızılcahamam mevkiinde motor yangını sonucu alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 12:23
Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, saat 07.50'de Düzce'den Ankara'ya sefer yapan 81 DG 455 plakalı yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam mevkisinde motor kısmında başlayan yangın sonucu alev aldı.

Yangını fark eden şoför, aracı güvenli bir şekilde kenara çekti ve otobüsteki yolcular tahliye edildi.

Müdahale ve Son Durum

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve otoyol jandarması ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sonucunda otobüs kullanılamaz hale geldi.

