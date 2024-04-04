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Ankara’daki yangının nedeni ile ilgili yeni gelişme

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yer alan Hurdacılar Sanayi Sitesi’nde çıkan yangınla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. İddialara göre yangın, kablo toplamakta olan 5 kişinin yaktığı ateş nedeniyle meydana gelmiş.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 16:22
Ankara’daki yangının nedeni ile ilgili yeni gelişme

Ankara’da bulunan Hurdacılar Sitesi’nde çıkan yangınla ilgili yeni gelişmeler gündeme geldi. Yangınla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alınmıştı. İddialara göre, yabancı uyruklu 5 kişi, atıkların bulunduğu alandan topladıkları bakır kabloları plastikten ayırmak için ateş yaktı. Yakılan ateş daha sonra kontrolden çıkarak büyük bir yangına dönüştü.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre ise bahsi geçen 5 kişi, bu işlemi lastiklerin bulunduğu alanda uyguladı. Yakılan ateşin kıvılcımlarının bir tırın mazot tankerine gelmesi ile patlama meydana geldi. Tır dorselerindeki alevlerin rüzgarla beraber atıklara ve lastiklere sıçradığı ve yangının büyüdüğü ifade edildi.

İddialar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bahsi geçen 5 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bölgede 9 iş yeri kullanılamaz halde

Yaklaşık 16 saatlik bir çalışma sonrası ancak kontrol altına alınabilen yangın nedeniyle, bölgede bulunan 9 iş yeri küle döndü. Olay yeri ekiplerinin tespit çalışmaları ve incelemeleri devam ediyor.

Yangından dolayı mal kaybı yaşayan ve iş yerleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar ise devletten destek talebinde bulundu. İş yeri sahipleri, zararlarının 2-3 milyon civarında olduğunu belirtti.

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