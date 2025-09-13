Ankara Gölbaşı'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Haymana Bulvarı'nda meydana gelen kazada, seyreden otomobil ile yan yoldan gelen taksinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza ve müdahale

Çarpışma sonrası olay yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan H.O. ve A.C.A., ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan H.O. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.C.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazaya karışan iki aracın yol kenarındaki tabela direğine çarparak durduğu ve araçtaki bazı kişilerin kendi çabalarıyla dışarı çıktığı görüldü.