Ankara-İstanbul Arası 80 dakikaya inecek: Süper hızlı tren için geri sayım başladı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu ulaşımını hızlandıracak ve modernize edecek projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Ankara-İstanbul arası seyahat süresini 80 dakikaya indirecek süper hızlı tren projesi ile dikkat çeken Uraloğlu, bu projelerin tamamlanmasıyla Türkiye’nin demiryolu ağında devrim yaratacağını belirtti.

Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı

Bakan Uraloğlu, Ankara ile İstanbul arasındaki seyahatleri büyük ölçüde kısaltacak olan süper hızlı tren projesinin detaylarını paylaştı. 350 kilometre hıza ulaşabilen tren sayesinde iki şehir arası yolculuğun sadece 80 dakika süreceğini vurgulayan Uraloğlu, projenin güzergahını da açıkladı: "Ankara-Beypazarı-Nallıhan-Akyazı-Adapazarı-Kocaeli-İstanbul Söğütlüçeşme."

Proje Detayları

Proje hattının 344 kilometre uzunluğunda olacağını belirten Uraloğlu, güzergah boyunca 14 kilometre uzunluğunda 19 viyadük ve 120 kilometre uzunluğunda 52 tünel inşa edileceğini belirtti.

Yeni Hatlar

Bakan Uraloğlu, yapımı planlanan diğer projeler hakkında da bilgi verdi. Malatya-Narlı, Eskişehir-Antalya, Kırıkkale-Delice-Çorum ve Delice-Çorum-Samsun hızlı demiryolu projelerinin de devreye alınacağını açıkladı.

Çerkezköy-Kapıkule Hattı

Çerkezköy-Kapıkule inşaatının 2025 yılı sonunda tamamlanacağını belirten Bakan Uraloğlu, bu hattın devreye girmesiyle Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşeceğini söyledi. Ayrıca yük taşıma süresinin 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya ineceğini ve mevcut hat kapasitesinin 4 kat artacağını ekledi.

İzmir, Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar İçin Büyük İmkân

Uraloğlu, Ankara-İzmir hızlı tren projesi hakkında son gelişmeleri paylaşarak, "Ülkemizin 3. büyük şehri olan İzmir'i ve güzergâhındaki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar'ı Ankara'ya kapı komşusu yapacak bir demiryolu inşa ediyoruz" dedi.

Ankara-İzmir Arası Seyahat Süresi Kısalacak

Mevcut demiryolunun 824 kilometre uzunluğunda olduğunu ve seyahat süresinin yaklaşık 14 saat sürdüğünü hatırlatan Uraloğlu, yeni projeyle bu mesafenin 624 kilometreye düşeceğini ve seyahat süresinin 3 saat 30 dakika olacağını belirtti.

Bursa'ya Hızlı Ulaşım

Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlı olan 201 kilometre uzunluğundaki Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hattının inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arasının yaklaşık 2 saat 15 dakika olacağını duyurdu.