Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ankara-İstanbul Arası 80 dakikaya inecek: Süper hızlı tren için geri sayım başladı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Ankara arasındaki "süper hızlı tren" projesine dair detayları açıkladı. Uraloğlu, bu trenle Ankara-İstanbul arası seyahat süresinin 80 dakikaya düşeceğini belirtti. Bakan, devam eden projeler hakkında da bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 08.07.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 13:48
Ankara-İstanbul Arası 80 dakikaya inecek: Süper hızlı tren için geri sayım başladı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu ulaşımını hızlandıracak ve modernize edecek projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Ankara-İstanbul arası seyahat süresini 80 dakikaya indirecek süper hızlı tren projesi ile dikkat çeken Uraloğlu, bu projelerin tamamlanmasıyla Türkiye’nin demiryolu ağında devrim yaratacağını belirtti.

Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı

Bakan Uraloğlu, Ankara ile İstanbul arasındaki seyahatleri büyük ölçüde kısaltacak olan süper hızlı tren projesinin detaylarını paylaştı. 350 kilometre hıza ulaşabilen tren sayesinde iki şehir arası yolculuğun sadece 80 dakika süreceğini vurgulayan Uraloğlu, projenin güzergahını da açıkladı: "Ankara-Beypazarı-Nallıhan-Akyazı-Adapazarı-Kocaeli-İstanbul Söğütlüçeşme."

Proje Detayları

Proje hattının 344 kilometre uzunluğunda olacağını belirten Uraloğlu, güzergah boyunca 14 kilometre uzunluğunda 19 viyadük ve 120 kilometre uzunluğunda 52 tünel inşa edileceğini belirtti.

Yeni Hatlar

Bakan Uraloğlu, yapımı planlanan diğer projeler hakkında da bilgi verdi. Malatya-Narlı, Eskişehir-Antalya, Kırıkkale-Delice-Çorum ve Delice-Çorum-Samsun hızlı demiryolu projelerinin de devreye alınacağını açıkladı.

Çerkezköy-Kapıkule Hattı

Çerkezköy-Kapıkule inşaatının 2025 yılı sonunda tamamlanacağını belirten Bakan Uraloğlu, bu hattın devreye girmesiyle Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşeceğini söyledi. Ayrıca yük taşıma süresinin 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya ineceğini ve mevcut hat kapasitesinin 4 kat artacağını ekledi.

İzmir, Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar İçin Büyük İmkân

Uraloğlu, Ankara-İzmir hızlı tren projesi hakkında son gelişmeleri paylaşarak, "Ülkemizin 3. büyük şehri olan İzmir'i ve güzergâhındaki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar'ı Ankara'ya kapı komşusu yapacak bir demiryolu inşa ediyoruz" dedi.

Ankara-İzmir Arası Seyahat Süresi Kısalacak

Mevcut demiryolunun 824 kilometre uzunluğunda olduğunu ve seyahat süresinin yaklaşık 14 saat sürdüğünü hatırlatan Uraloğlu, yeni projeyle bu mesafenin 624 kilometreye düşeceğini ve seyahat süresinin 3 saat 30 dakika olacağını belirtti.

Bursa'ya Hızlı Ulaşım

Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlı olan 201 kilometre uzunluğundaki Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hattının inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arasının yaklaşık 2 saat 15 dakika olacağını duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Bütün emeklinin maaşı değişti! Yeni maaşlar sil baştan 17'sinde ödenecek

Maaşını ATM'den çeken emekliye müjde! Cumhurbaşkanlığı onayladı 116.000 TL IBAN'a yatacak

Bankalarda faiz bombası patladı! 400.000 TL'nin faiz getirisini duyan koşa koşa o bankaya gidecek!

Bakanlık o ailelere 1500 TL nakdi yardım verecek! Bakanlığa başvuran her ay ödeme alıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Piyasalarda yer yerinden oynayacak! Dolarda 3 TL'lik flaş değişim: Dolar biriktirenler dikkat!

Yastık altında altın biriktirenler aman dikkat! Altın fiyatları o saatten sonra tırmanışa geçecek!

Bakanlık o ailelere 1500 TL nakdi yardım verecek! Bakanlığa başvuran her ay ödeme alıyor

Sadece 10.000 TL peşinatla sıfır otomobil fırsatı! Toyota dev kampanyayla çıldırttı

Memurlar bu habere kahrolacak! Maaşlarından 2.022 TL şak diye kesilecek

Altın, dolar biriktirenlere büyük şok! Bu hamle yapılırsa yer yerinden oynayacak

1-2 çocuğu olana PTT'den Temmuz müjdesi! 20 Temmuz'da 6.000 TL çocuk başına ödenecek

Bütün emeklinin maaşı değişti! Yeni maaşlar sil baştan 17'sinde ödenecek

Bankalarda faiz bombası patladı! 400.000 TL'nin faiz getirisini duyan koşa koşa o bankaya gidecek!

Eşe dosta borcu olanlar o bankaya koşuyor! Tek koşulu bile yok: Faizsiz 25.000 TL kredi dağıtılacak

Maaşını ATM'den çeken emekliye müjde! Cumhurbaşkanlığı onayladı 116.000 TL IBAN'a yatacak

KPSS 50 puanı olana yüksek maaşlı iş! Geç kalmadan hemen başvurun