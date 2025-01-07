Ankara İtfaiyesi, 2024'te 34 Bin 985 Olayda Görev Aldı

Ankara İtfaiyesi, 2024'te 34 Bin 985 Olayda Müdahale Etti

Ankara İtfaiyesi, 2024 yılı boyunca yangın, trafik kazası, su baskını ve hayvan kurtarma gibi 34 bin 985 olaya müdahale etti. Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan açıklamada, ABB İtfaiye Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı raporunun detaylarına yer verildi.

Müdahale Dağılımı

Yayınlanan rapora göre, Ankara İtfaiyesi 13 bin 676 yangın, 13 bin 311 kurtarma olayı, 1683 trafik kazası, 4 bin 567 su baskını ve 1748 tehlike arz eden vakaya müdahale etti. Toplamda gerçekleştirilen bu müdahaleler, toplum güvenliğine büyük katkı sağladı.

Yangınların Nedenleri

Ankara İtfaiyesi Yangın Araştırma ve İstatistik Birimi tarafından hazırlanan rapora göre, yangınların çıkış nedenleri arasında ilk sırayı açık ateş kaynağı olan sigara, kibrit ve çakmak aldı. Ekipler, 13 bin 676 yangına müdahale ederken, 1792 konut, 584 iş yeri, 1358 araç ve 234 baca yangınlarda zarar gördü.

Sel ve Su Baskını Müdahaleleri

Şiddetli sağanağın yol açtığı 4 bin 567 sel ve su taşkınına müdahale eden Ankara İtfaiyesi, yangın çıkan binalar ile sel felaketlerinde mahsur kalan köpek ve kedileri kurtarma çalışmalarında da aktif rol aldı.

Hayvan Kurtarma Faaliyetleri

Vatandaşların ihbarları doğrultusunda 2024 yılındaki hayvan kurtarma faaliyetleri sonucunda, 7 bin 653 hayvan zor durumdan kurtarılıp sahiplerine veya veterinerlere teslim edildi.

Trafik Kazalarındaki Müdahale

Ankara İtfaiyesi ekipleri, merkez ve ilçelerde meydana gelen 1683 trafik kazasında da kurtarma çalışmalarına destek verdi. Bu müdahaleler, olayların gerçekleştiği anlarda hızlı ve etkili bir yardım sağladı.

2024 yılı itibariyle Ankara İtfaiyesi'nin gerçekleştirdiği bu yüksek sayıda müdahale, şehir halkının can ve mal güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koymaktadır.