Ankara Karagöl Tabiat Parkı'nda Sonbahar Renkleri Görsel Şölen

Ankara Karagöl Tabiat Parkı, 1600 rakımlı krater gölü çevresinde sonbaharın sarı, yeşil ve kızıl tonlarıyla ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 19:31
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 19:31
Tabiat Parkı ve Doğal Yapı

Ankara'nın Çubuk ile Kızılcahamam ilçeleri arasında, Kavak ve Yıldırım dağlarının eteklerinde yer alan ve adını içindeki 1600 rakımlı krater gölü Karagöl'den alan Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın sarı, yeşil ve kızıl tonlarına büründü.

Bölgede çam, meşe, söğüt, ıhlamur ve dağ kavağı ağaçlarının oluşturduğu panorama, ziyaretçilere adeta bir renkler paleti sunuyor.

Ziyaretçi Yoğunluğu ve Manzara

Sonbahar renklerine bürünen Karagöl, özellikle hafta sonları artan ziyaretçi sayısıyla dikkat çekiyor. Göl çevresinde yürüyüş yapan, fotoğraf çeken ve piknik yapan doğaseverler bölgenin "renklerin senfonisi" olarak adlandırılan manzarasının keyfini çıkarıyor.

Çubuk Belediyesi'nin Doğa Etkinliği

Çubuk Belediyesi tarafından düzenlenen doğa etkinliği kapsamında, Kadın El İşleri Atölyesi kursiyerleri de Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbaharın tadını çıkardı. Etkinlikte yaklaşık 70 kadın doğayla iç içe bir gün geçirip bol bol fotoğraf çekti.

Kursiyerlerin İzlenimleri

Züleyha Esen: "Bugün burada piknik yapıyoruz, gezeceğiz. Böyle güzel bir imkan sağladığı için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Renkler harika, hava çok güzel, muhteşem bir yer."

Hatice Esim: "Karagöl'ün sonbaharda canlanan doğasını izlemek harika."

Melek Orun: "20 yıldır Çubuk'ta yaşıyorum ama buraya ilk defa geldim. Sosyal medyada gördüğümden çok daha güzelmiş. Gerçek bir doğa harikası. Herkese tavsiye ediyorum. Kursumuzdan da çok memnunuz, bu etkinlik sayesinde doğayla iç içe bir gün geçirdik."

