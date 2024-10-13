Ankara'nın Başkent Oluşunun 101. Yıl Dönümü Coşku ile Kutlandı

101 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbinin attığı yer olarak ilan edilen Ankara, bu önemli günü Birinci Meclis Binası’nda düzenlenen bir törenle kutladı. Törene gelen misafirleri, mekanı kullanan seğmenler karşıladı.

Vali Vasip Şahin'in Açıklamaları

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, "Ankara, Cumhuriyet'in doğum yeri ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine yön veren bir şehir olarak diğerlerine örnek olmuştur." ifadelerini kullandı. Vali Şahin, tarihi zorlukların üstesinden gelerek küllerinden doğan Ankara’nın, Türkiye'nin eğitim ve kültür alanındaki güçlü merkezi olduğunu vurguladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Vurguları

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da konuşmasında, "Ankara, milletin iradesinin simgesi ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli sembolüdür." diyerek Cumhuriyet’in kazanımlarına sahip çıkma sorumluluğunu anımsattı. Yavaş, geçmişin izlerini taşıyan her köşenin kendileri için büyük bir yükümlülük olduğunu da belirtti.

Yavaş, ayrıca, 5,5 yılda 1,5 milyar lira harcayarak Cumhuriyet’in kurulduğu alanlarda yapılan restorasyon çalışmaları ve projelerle ilgili bilgi verdi. "Kent Tarihi Müzesi için en uygun alanın Ulus'taki Birinci Sanat Okulu olduğunu düşünüyoruz. Bu müzede Cumhuriyet'in kurucularına ait eserleri sergilemeye hazırız," dedi.

Sonuç ve Kutlamaların Devamı

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri Birinci Meclis önünden Ankara Kalesi’ne kadar kortej oluşturarak seğmenlere selam durdular. Bu törende, Ankara'nın geçmişine ve geleceğine olan inanç yine tazelendi.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda tören düzenlendi. Törene Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda tören düzenlendi. Törene Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda tören düzenlendi. Törene Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda tören düzenlendi. Törene Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda tören düzenlendi. Törene Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda tören düzenlendi. Törene Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda tören düzenlendi. Törene Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda tören düzenlendi. Törene Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda tören düzenlendi. Törene Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda tören düzenlendi. Törene Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda tören düzenlendi. Törene Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda tören düzenlendi. Törene Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda tören düzenlendi. Törene Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda tören düzenlendi. Törene Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda tören düzenlendi. Törene Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda tören düzenlendi. Törene Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda tören düzenlendi. Törene Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda tören düzenlendi. Törene Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda tören düzenlendi. Törene Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda tören düzenlendi. Törene Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda tören düzenlendi. Törene Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda tören düzenlendi. Törene Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda tören düzenlendi. Törene Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda tören düzenlendi. Törene Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda tören düzenlendi. Törene Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda tören düzenlendi. Törene Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.