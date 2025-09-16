Ankara Sincan'da Bacanağını Öldürüp İntihar Eden Şahıs: Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti

Ankara Sincan'da tartışma sonrası Uğur B., uzman çavuş Emre B.'yi tabancayla öldürdü; ardından 06 HB 155 plakalı aracında aynı silahla intihar etti. Polis incelemesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 11:35
Ankara Sincan'da Bacanağını Öldüren Şüpheli Kendini Vurdu

Olayın Detayları

Ankara'nın Sincan ilçesinde, 29 Ekim Mahallesi 59. Cadde'de meydana gelen olayda, Uzman Çavuş Emre B. ile bacanağı Uğur B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Uğur B., cebindeki tabanca ile Emre B.'ye ateş etti. Olay yerinde yapılan müdahaleler sonucu her iki kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayın ardından Uğur B., olay yerinin yakınındaki 06 HB 155 plakalı aracına binerek aynı silahla intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri iki kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.

